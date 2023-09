Rally de Portugal Histórico com partida e chegada em Lisboa | AutoSport

A 17ª edição do Rally de Portugal Histórico (2 a 7 de outubro) terá a cidade de Lisboa como ponto de partida e chegada, culminando um percurso de 2.000 quilómetros disputado por mais de 80 equipas, oriundas de vários pontos da Europa.

A cidade de Lisboa e especificamente o Parque Eduardo VII vão receber a caravana do Rally de Portugal Histórico, uma das mais famosas provas de Regularidade Histórica da Europa, que será disputada entre 2 e 7 de outubro.

A capital portuguesa passa a receber as verificações e o parque fechado do rali, organizado pelo ACP Motorsport, assim como as cerimónias de partida e chegada da prova, consagrando os grandes vencedores na noite de 7 de outubro, sábado.

O Rally de Portugal Histórico atinge em 2023 a sua 17.ª edição e são esperadas mais de 80 equipas provenientes de vários pontos da Europa. No ano passado, a prova teve concorrentes de Portugal, França, Espanha, Andorra, Bélgica, Suíça, Letónia, Rússia e Grã-Bretanha. Este ano, o percurso total cobre mais de 2.000 quilómetros, voltando a aliar a beleza cénica das regiões Centro e Norte do país, com o desafio da condução de automóveis que fizeram História no próprio Rali de Portugal.

Lisboa é o palco ideal para o arranque do evento, que terá a suas verificações administrativas no dia 2 de outubro (segunda-feira), na sede do ACP, na Rua Rosa Araújo. No dia seguinte, as máquinas do rali passam pelas verificações técnicas, no Parque Eduardo VII, entrando depois em parque fechado, até à partida oficial do rali, marcada para as 14h30.

O percurso da prova é secreto, mas inclui a famosa ‘noite de Sintra’, além de vários outros locais que ficaram para sempre associados ao Rali de Portugal no Campeonato do Mundo.

No ano passado, recorde-se, os belgas Yves Deflandre e Jennifer Hugo triunfaram pela terceira vez no Rally de Portugal Histórico, com um Porsche 911, igualando o recorde de vitórias de João Mexia Leitão.