Rally de Portugal Histórico com 81 inscritos | AutoSport

Um total de 81 equipas vão alinhar na 17.ª edição do Rally de Portugal Histórico. Yves Deflandre e Jennifer Hugo (Porsche 911) defendem o seu título num pelotão com equipas oriundas de Portugal, Bélgica, França, Espanha, Itália, Letónia, Lituânia, Reino Unido, Rússia e Suíça.

O percurso da prova tem mais de 2.000 quilómetros, e atravessa algumas das mais belas regiões de Portugal continental.

A prova começa em Lisboa, na 3ª Feira, 3 de outubro, a partida é no Parque Eduardo VII às 12h30, em Lisboa e termina às 19h15 na Figueira da Foz com passagem pelo Kartodromo dos Milagres em Leiria.

No segundo dia, 4ª feira, a caravana arranca da Figueira da Foz, às 7h45, passa pela Barragem da Aguieira, pista de ralicross de Sever do Vouga com o dia a terminar em Viseu às 22h30.

Na 5ª feira, o arranque de Viseu é às 8h00, o plantel ruma a Montalegre, depois Lamego, e nova paragem em Viseu às 23h10.

Sexta-Feira, o arranque de Viseu é às 8h00 rumo a Arganil, depois Pombal, e finalmente a noite de Sintra em horário a divulgar pelo ACP. A prova termina às 2h10 em Lisboa.