Rally de Portugal Histórico: Belgas e franceses discutem a vitória | AutoSport

A quarta e última etapa do Rally de Portugal Histórico liga, hoje, Viseu e Lisboa, num percurso com mais de 700 quilómetros e que incluiu passagens emblemáticas por Arganil e pela ‘noite’ de Sintra, antes da chegada ao Parque Eduardo VII, em Lisboa. Belgas Yves Deflandre e Jennifer Hugo (Porsche 911) partem para o dia decisivo na frente de Christophe Berteloot e Batpiste Gengoux (Porsche 911 SC).

A terceira etapa, disputada ontem, teve partida e chegada a Viseu, mas com incursões às regiões de Trás-os-Montes e Minho, com passagens por Vila Real, Senhora da Graça, Montalegre, Ribeira de Pena e Cabeceiras de Basto, antes de uma dupla subida à Rampa Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego.

Hoje, os 77 resistentes ainda em prova vão enfrentar a etapa mais longa da prova, com 703 quilómetros de extensão (entre especiais e ligações), e com vários pontos emblemáticos no programa, como Oliveira do Hospital, Arganil, Montalto e a famosa ‘noite’ de Sintra, com reminiscências do antigo Rali de Portugal.

Zona para o público em Sintra

Prevendo uma grande afluência de público em Sintra, a organização montou uma Zona Espetáculo no Cruzamento do Convento dos Capuchos, com possibilidade de acesso de carro pelo Pé da Serra, com estacionamento próximo. Os concorrentes farão uma dupla passagem por Sintra, a partir das 23h50, antes da chegada ao Parque Eduardo VII, em Lisboa, prevista para as primeiras horas da madrugada de sábado.

Vantagem para Deflandre

Desportivamente, está tudo em aberto na luta pela vitória. O Porsche 911 de Yves Deflandre e Jennifer Hugo parece agora em perfeitas condições, depois de problemas mecânicos terem obrigado a dupla belga a ceder o comando da prova, a meio da etapa de quarta-feira. Deflandre e Hugo partiram, esta manhã, de Viseu com 4,7s de vantagem sobre o francês Christophe Berteloot, navegado por Baptiste Gengoux, num Porsche 911 SC. Os belgas Johnny Delhez e Pyck Aswin, que chegaram a liderar com o Ford Escort ‘a la Ari Vatanen’, estão no terceiro lugar da geral, logo na frente da melhor equipa portuguesa, Luís Cavaco e João Serôdio, que ainda vão tentar colocar o seu Escort RS no pódio absoluto. José Carvalhosa Dias e António Caldeira também estão entre os cinco primeiros, com o Porsche 911, seguidos por Paulo Marques e João Martins (BMW 1600).