Rally de Portugal Histórico: Arranque em Sintra para quase 2000 km de prova

O Rally de Portugal Histórico, promovido pelo Automóvel Club de Portugal, decorrerá entre 24 e 28 de setembro, com 68 equipas a atravessarem várias regiões do país. Sintra será a base do evento, que reviverá troços históricos do antigo Rally de Portugal.

A prova de regularidade terá um percurso total de 1.900 quilómetros e contará com clássicos dos ralis. O evento começa com verificações documentais no Hotel Vila Galé de Sintra, com a partida oficial na Praia do Magoito. A primeira etapa levará os participantes da Praia do Magoito até à Figueira da Foz, enquanto a segunda etapa ligará a Figueira da Foz a Viseu.

Na quinta-feira, os concorrentes enfrentarão um percurso circular a partir de Viseu, incluindo o Eurocircuito da Costilha e troços famosos como os de Fafe, Régua e Lamego. A etapa final partirá de Viseu, passando por Caramulo, Mortágua e Coimbra, com destaque para uma nova especial no circuito do Leiria Sobre Rodas e a especial noturna de Sintra.

A prova terminará na madrugada de sábado, com a entrega de prémios no Hotel Vila Galé de Sintra.

Num pelotão com máquinas construídas entre 1957 e 1990, não faltam modelos históricos, como, por exemplo, os Lancia Delta Integrale de 1988, Lancia Stratos de 1974, Mazda 323 GTX 4WD de 1989, ou o carro mais antigo em prova, um belo Austin Healey 100/6.

Ao volante de um Porsche 911 3.2 de 1985 vai alinhar Carlos Tavares, CEO da Stellantis, adepto praticante das provas de clássicos.

O cariz internacional do Rally de Portugal Histórico fica também visível no facto de a maioria das equipas ser estrangeira, com destaque para Espanha, França e Inglaterra.

PROGRAMA

1ª etapa | 24 de setembro

14h00 – Partida de Sintra (Praia de Magoito)

19h30 – Chegada à Figueira da Foz (Avenida do Brasil)

2ª etapa | 25 de setembro

08h00 – Partida da Figueira da Foz (Avenida do Brasil)

13h35/15h30 – Reagrupamento em Arganil (Antiga Cerâmica Arganilense)

15h40 – Rampa de Montalto

19h30/23h30 – Chegada e assistência em Viseu (Montebelo Viseu Congress Hotel & Spa)

3ª etapa | 26 de setembro

08h00 – Partida de Viseu (Montebelo Viseu Congress Hotel & Spa)

11h10 – SS Circuito de Lousada

11h22 – Passagem junto à Câmara Municipal de Lousada

13h00/15h00 – Reagrupamento em Fafe (Quinta do Gadeão)

19h15/20h45 – Reagrupamento em Lamego (Paraíso do Douro)

21h00 – Rampa de Lamego

23h00 – Chegada a Viseu (Montebelo Viseu Congress Hotel & Spa)

4º etapa | 27 de setembro

08h00 – Partida de Viseu (Montebelo Viseu Congress Hotel & Spa)

13h00/14h30 – Reagrupamento em Coimbra (Estádio Universitário)

18h30/21h00 – SS Leiria Street Circuito (Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa) e reagrupamento

23h55 – Passagem em São Pedro de Sintra

00h35 – Reagrupamento em Sintra (Palácio Municipal)

01h27 – Chegada a Sintra (Hotel Vila Galé Sintra)