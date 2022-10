Rally de Portugal Histórico arranca hoje | AutoSport

É uma das mais emblemáticas provas de Regularidade Histórica da Europa: a 16.ª edição do Rally de Portugal Histórico arranca hoje e volta a ter uma forte presença de equipas estrangeiras, que, de hoje a sábado, vão enfrentar quatro etapas e mais de 2.000 quilómetros por alguns dos mais belos troços de asfalto do centro e norte do país.

A prova do Automóvel Club de Portugal combina vertente desportiva com a descoberta do território nacional, ao volante de alguns dos mais históricos modelos da indústria automóvel.

Ao longo de 15 edições, o Rally de Portugal Histórico ganhou reputação internacional e conseguiu honrar a História e o legado do melhor rali do mundo, uma missão que continua a atrair equipas de vários pontos da Europa e a motivar a estrutura do ACP Motorsport. Este ano, a prova terá um total de 2.060 quilómetros divididos por quatro etapas, com partida e chegada ao Estoril, envolvendo 73 equipas (mais 10 do que em 2021) de nove nacionalidades diferentes. Entre estas, mais de 80 por cento são estrangeiras, com destaque para o pelotão oriundo de França (36 concorrentes), que se vai juntar a equipas de Portugal, Espanha, Andorra, Bélgica, Suíça, Letónia, Rússia e Grã-Bretanha.

O desafio? Cumprir 43 Especiais de Regularidade Histórica, em estradas e kartódromos da região Centro e Norte, ao volante de automóveis tão lendários como o Porsche 911 (tradicional dominador do Rally de Portugal Histórico, com 10 vitórias em 15 edições), Jaguar E-Type, BMW 2002, Lancia Fulvia, Mercedes SLC, Ford Escort, Alfa Romeo Giulia, entre tantos outros. Do automóvel mais antigo em prova, um ‘very british’ Austin Healey 100/6 de 1957, guiado pelo belga Denis Duquenne, ao mais recente, o Porsche 911 Carrera 2 do português Sandro Afonso, estão compreendidas mais de três décadas de engenharia e de História do automóvel.

Viagens no tempo

Novamente integrado no programa do Estoril Classics, o Rally de Portugal Histórico tem a partida e a chegada marcada para os belíssimos Jardins do Casino Estoril, com os concorrentes a alinharem as suas viaturas no Hotel Palácio Estoril, desde hoje (3 de outubro). O percurso secreto, normalmente duro e seletivo, começa amanhã (terça-feira), com a primeira etapa da competição a ligar o Estoril à Figueira da Foz, com uma passagem pelo Kartódromo dos Milagres, em Leiria, num percurso total de 254,1 quilómetros (52,95 quilómetros cronometrados). A segunda etapa, na quarta-feira, feriado de 5 de outubro, vai ligar as cidades da Figueira da Foz e Viseu, com passagens por alguns dos locais míticos do Rally de Portugal, como Arganil ou Montalto, num total de 273,5 quilómetros (177,94 em especiais de classificação).

A terceira etapa terá partida e chegada a Viseu, com uma incursão à região do Alto Tâmega, com passagem em Montalegre e uma especial disputada no seu famoso circuito. Da vila barrosã, os concorrentes rumam depois à região do Douro e à cidade de Lamego, antes do regresso a Viseu, que completa uma exigente etapa com quase 400 quilómetros, 176,92 dos quais em modo de competição.

A quarta e derradeira etapa é mais longa de todas e liga Viseu ao Estoril (508,1 quilómetros, 223,51 em especiais), com passagens pela cénica Barragem da Aguieira e pela cidade de Pombal, antes da chegada aos Jardins do Casino do Estoril, já na madrugada de sábado (8 de outubro). Será um momento de realização para os resistentes, mas também de consagração para os vencedores, uma sensação bem conhecida para os belgas Yves Deflandre e Jennifer Hugo, que procuram este ano a sua terceira vitória na prova, ou os franceses Christophe Baillet e Pierre Colliard, vencedores do Rally de Portugal Histórico no ano passado.

XVI Rally de Portugal Histórico

Programa

3 de outubro

Verificações documentais 15h30 / 19h30

Hotel Palácio Estoril

4 de outubro

Partida para a 1ª Etapa (1ª Secção) 13h00

Estoril

Chegada da 1ª Etapa (1ª Secção) 19h15

Figueira da Foz

5 de outubro

Partida para a 2ª Etapa (2ª Secção) 08h00

Figueira da Foz

Chegada da 2ª Secção 13h00

Arganil

Partida para a 3ª Secção 15h00

Arganil

Chegada da 2ª Etapa (3ª Secção) 19h15

Viseu

6 de outubro

Partida para a 3ª Etapa (4ª Secção) 08h00

Viseu

Chegada da 4ª Secção 12h45

Montalegre

Partida para a 5ª Secção 15h00

Montalegre

Chegada da 3ª Etapa (5ª Secção) 20h00

Lamego

Partida para a 6ª Secção 21h45

Lamego

Chegada da 3ª Etapa (6ª Secção) 00h00

Viseu

7 de outubro

Partida para a 4ª Etapa (7ª Secção) 08h30

Viseu

Chegada da 7ª Etapa 12h30

Barragem da Aguieira

Partida para a 8ª Secção 14h30

Barragem da Aguieira

Chegada da 8ª Secção 19h25

Pombal

Partida para a 9ª Secção 20h30

Pombal

8 de outubro

Chegada da 9ª Secção 00h50

Autódromo do Estoril

Partida da 10ª Secção 01h00

Autódromo do Estoril

Chegada da 4ª Etapa (10ª Secção) 02h00

Estoril

Publicação da Classificação Provisória 09h30

Estoril

Distribuição de Prémios 13h00

Autódromo do Estoril