Rally de Portugal Histórico arranca amanhã da Praia do Magoito em Sintra

O Rally de Portugal Histórico arranca amanhã, 24 de setembro, prolonga-se até dia 28, na madrugada de sábado. Começa em Sintra, e estende-se por cerca de 1.900 quilómetros pelo Portugal profundo.

Sintra recebe este ano a base do evento, os concorrentes reúnem-se hoje no Hotel Vila Galé de Sintra, a partida oficial é amanhã na Praia do Magoito. A primeira das quatro etapas da prova vai levar as equipas até à Figueira da Foz, numa extensão de 243,23 quilómetros (com 43,88 quilómetros de especiais de regularidade).

A etapa de quarta-feira liga a Figueira da Foz a Viseu, num percurso de 259,82 quilómetros (183,28 quilómetros de especiais), com as equipas a chegarem já de noite à cidade de Viriato.

Para quinta-feira está reservada uma das novidades desta edição face a 2023, na etapa com partida e chegada a Viseu, que, desta feita, leva os concorrentes ao Eurocircuito da Costilha, em Lousada, incluindo também incursões pelos troços de Fafe (com reagrupamento na cidade minhota), Régua e Lamego, antes do regresso a Viseu.

São 333,23 quilómetros (146,60 quilómetros de especiais), por entre alguns dos locais mais famosos do Vodafone Rally de Portugal.

A quarta e última etapa do Rally de Portugal Histórico também traz reminiscências da antiga prova portuguesa: partida de Viseu, com passagem pelo Caramulo, Mortágua e paragem em Coimbra, uma novidade. À tarde, as equipas passam no circuito do Leiria Sobre Rodas, outra novidade absoluta, e, à noite, perspetiva-se nova enchente com a famosa especial noturna de Sintra, a fazer lembrar as romarias de público que emolduravam a Serra de Sintra no Rally de Portugal.

Às primeiras horas de sábado, e após exatamente 1.899,93 quilómetros de dureza e precisão, os concorrentes entram no parque fechado, em Sintra, com a entrega de prémios a acontecer no Hotel Vila Galé, ao almoço.

PROGRAMA

1ª etapa | 24 de setembro

14h00 – Partida de Sintra (Praia de Magoito)

19h30 – Chegada à Figueira da Foz (Avenida do Brasil)

2ª etapa | 25 de setembro

08h00 – Partida da Figueira da Foz (Avenida do Brasil) 13h35/15h30 – Reagrupamento em Arganil (Antiga Cerâmica Arganilense)

15h40 – Rampa de Montalto

19h30/23h30 – Chegada e assistência em Viseu (Montebelo Viseu Congress Hotel & Spa)

3ª etapa | 26 de setembro

08h00 – Partida de Viseu (Montebelo Viseu Congress Hotel & Spa)

11h10 – SS Circuito de Lousada

11h22 – Passagem junto à Câmara Municipal de Lousada

13h00/15h00 – Reagrupamento em Fafe (Quinta do Gadeão)

19h15/20h45 – Reagrupamento em Lamego (Paraíso do Douro)

21h00 – Rampa de Lamego

23h00 – Chegada a Viseu (Montebelo Viseu Congress Hotel & Spa)

4º etapa | 27 de setembro

08h00 – Partida de Viseu (Montebelo Viseu Congress Hotel & Spa)

13h00/14h30 – Reagrupamento em Coimbra (Estádio Universitário)

18h30/21h00 – SS Leiria Street Circuito (Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa) e reagrupamento

23h55 – Passagem em São Pedro de Sintra

00h35 – Reagrupamento em Sintra (Palácio Municipal)

01h27 – Chegada a Sintra (Hotel Vila Galé Sintra)