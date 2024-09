Rally de Portugal Histórico 2025 de 17 a 21 de junho

O XVIII Rally de Portugal Histórico terminou em Sintra, e durante a cerimónia de entrega de prémios a organização do Automóvel Club de Portugal desvendou já alguns dados sobre a edição de 2025, que vai realizar-se entre 17 e 21 de junho.

Uma nova data a que se vai juntar, também, a estreia de um formato de Passeio Turístico, paralelo à componente desportiva. Os participantes no Passeio podem acompanhar o itinerário do Rally de Portugal Histórico, mas com um programa lúdico e orientado para a descoberta do território, com atividades que aproveitam as potencialidades turísticas de cada região atravessada pela prova.

Adicionalmente, a organização pretende também incentivar o formato de Médias Baixas, destinado a carros mais antigos e que já esteve em vigor este ano no Troféu Rally de Portugal Histórico. A primeira edição deste troféu foi ganha pelos franceses Eric Lataste e Daniel Trevisanut, num Alfa Romeo Giulietta Sprint de 1963.