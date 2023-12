Rally de Lisboa volta a ser Taça de Portugal de Ralis | AutoSport

Já está definida a competição para qual vai contar o Rally de Lisboa, será de novo a Taça de Portugal de Ralis, tal como sucedeu esta temporada. A prova realiza-se nos dias 6, 7 e 8 de junho, numa edição que, já sabemos, vai estar repleta de muitas novidades. O CPKA tem previstos 13 troços em 2024, dois deles na Serra de Sintra a abrir e outro na Serra de Montejunto a fechar a prova, todas elas clássicas do antigo Rali de Portugal.

O rali terá as verificações administrativas e técnicas numa 5ª feira com a prova a dividir-se entre 6ª e sábado. O parque de assistência será de novo na Doca de Pedrouços, o Qualifying e Shakedown realiza-se na manhã de 6ª Feira, com o arranque da prova previsto para a tarde com os troços de Alcabideche e Peninha, seguindo-se uma super especial no Estoril. No sábado, dupla passagem por cinco troços, Loures, Transgrua, Vila Franca de Xira, Alenquer e Vinhos de Lisboa. A prova termina com a Cerimónia de Pódio no Padrão dos Descobrimentos em Belém. Armindo Araújo venceu a edição deste ano, depois de uma boa luta com José Pedro Fontes, em 2024, a prova realiza-se depois do Rali de Portugal e duas semanas antes da primeira prova de asfalto do CPR, o Rali de Castelo Branco, o que deixa antever uma grande lista de concorrentes, não só na luta pela ‘taça’, como também em preparação para a fase de asfalto do CPR.