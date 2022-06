Rally de Lisboa: Triunfos de Bernardo Sousa e Sami Pajari | AutoSport

Terminou em beleza a 2ª edição do Rally de Lisboa, uma prova com muito público na estrada e com dois vencedores ‘perfeitos’: Bernardo Sousa/Jorge Carvalho (Citroën C3 Rally2) na prova Extra e a dupla finlandesa Sami Pajari/Enni Malkonen (Mitsubishi Lancer Evo IX), na prova reservada ao Troféu de Ralis Regional Sul.

Sami Pajari e Bernardo Sousa são uma espécie de epílogo perfeito para um ‘filme’ cujo argumento parece ter sido feito pelos melhores argumentistas de Hollywood. Numa prova que se tenta afirmar nos ralis portugueses, tudo se conjugou para que fosse uma verdadeira festa dentro e fora dos troços.

Bons troços, muito público, meteorologia a ajudar, um plantel extenso e eclético, e boas lutas aos mais variados níveis nas três provas que compunham este evento, que pertenceu ao Campeonato Start Sul de Rali, Troféu de Ralis Regional Sul, e teve ainda uma prova Extra para acolher os concorrentes que quiseram marcar presença em Lisboa e nos sete municípios que deram corpo à prova.

A recente vitória de Bernardo Sousa no ‘BB Famosos’ trouxe uma enorme falange de apoio à Praça Sony, Alta de Lisboa, e não só, e talvez muitas dessas pessoas, depois de terem sido mordidas pelo ‘bichinho’ do concurso, também sejam pelo dos ralis.

Uma coisa é certa, a atestar pela quantidade de smartphones no ar em ‘diretos’ para os canais do Instagram e afins, os ralis devem ter ganho algo.

Em termos desportivos, Sami Pajari e Bernardo Sousa foram os vencedores de duas provas bem disputadas, e com um detalhe bem interessante, muito pouco habitual hoje em dia: a diversidade de carros em confronto na estrada.

Ter Miguel Campos (Porsche 991 GT3 Cup) e Daniel nunes (Ford Fiesta Rally3) separados por 0.1s a uma especial do final na luta pelo pódio é um bom exemplo do que se assistiu nesta prova com muita gente lá pelo meio a lutar sempre por qualquer coisa, nem que fosse a posição do “vizinho da frente”.

‘TRRS Extra’…

Recuando um pouco, a prova do Campeonato Start Sul de Ralis foi ganha ainda no primeiro dia de prova pela dupla João Rodrigues/Manuel Santos em Peugeot 106, que bateram José M. Gomes/Fábio Reis Renault Clio R3) por 6.2.s.

No segundo dia do Rali de Lisboa completava-se a prova desenhada pelo CPKA por estradas dos municípios de Lisboa, Loures, Vila Franca de Xira, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Alenquer e Cadaval.

Bernardo Sousa, que foi campeão nacional em 2010, regressou de forma vitoriosa aos ralis tendo sido o mais rápido em termos ‘absolutos’ e na prova extra.

Na verdade, apesar da ‘Extra’ e da prova do TRRS serem dois eventos distintos o percurso foi exatamente o mesmo, mas os regulamentos obrigam a que tenham de ser provas distintas, vá lá perceber-se porquê.

Se fosse o mesmo rali, Bernardo Sousa tinha ganho a prova batendo Sami Pajari por 17.0s, com Miguel Campos 2.0s atrás do finlandês e Daniel Nunes 5.7s mais atrás.

Mas efetivamente, quem seguia o rali, nunca viu os tempos dessa forma.

Bernardo Sousa triunfou na ‘Extra’

Apesar de um pião na PEC 1, Bernardo Sousa cedo passou para o comando da prova, vencendo as restantes quatro classificativas do primeiro dia de prova.

No derradeiro dia de Rally de Lisboa foi o mais rápido na derradeira PEC o que lhe permitiu vencer com uma vantagem de 36s para a dupla Miguel Campos/Nuno Rodrigues da Silva em Porsche 911.

Daniel Nunes navegado por Nuno Mota Ribeiro em Ford Fiesta Rally 3 completaram o pódio da competição Rali Extra, muito perto de Campos, e só com o Fiesta Rally3 a rodar em duas rodas motrizes depois duma avaria em Montejunto. Foi pena, porque a luta estava a ser muito interessante.

A dupla espanhola Jorge Perez Alonso/José Murado Gonzalez em Porsche 997 GT3 terminou em quarto, na frente de António e Ana Cruz Monteiro em Peugeot 208 T16.

Sami Pajari venceu TRRS

De regresso a Portugal, onde recentemente venceu o WRC3 no Rally de Portugal, o finlandês Sami Pajari, o mais jovem piloto de sempre na história dos 20 anos do WRC Júnior a vencer a competição, na altura ainda aos 19 anos de idade, triunfou de forma clara entre os participantes no Troféu Ralis Regional Sul.

Venceu todas as oito provas especiais de classificação, deixando o vencedor da primeira edição André Cabeças navegado por Ilberino Santos em Mitsubishi Mirage Evo a 1m13,8s. O piloto luso revelou que andou bem acima do que é o seu habitual, e que isso se deveu à presença e ritmo do finlandês. Por aqui se percebe as vantagens da presença de concorrentes com outro ritmo. Agora, André Cabeças sabe um pouco melhor o que pode ir buscar mais do seu Mirage.

A dupla Carlos Fernandes/Pedro Afonso em Mitsubishi Lancer Evo VI completou o pódio, na sequência de uma prova em que deu tudo, mas que já não chega, essencialmente devido à sua falta de ritmo. Ainda assim, mantém um nível alto de rapidez, que se comprova pela sua classificação com um carro com uns valentes anos em cima.

Logo a seguir terminaram João Rodrigues/Manuel Santos em Peugeot 106, vencedores da prova dos ‘Start Sul de Ralis’, concluindo o evento em 4º lugar, à frente de Gonçalo Figueiroa, navegado por José Janela em Ford Escort MK II.

Entre os diversos Grupos a dupla José Merceano/Francisco Pereira em Mitsubishi Evo X venceu o P3 do Rali Extra onde Bernardo Sousa triunfou entre os X5.

No Troféu Ralis Regional Sul os cinco primeiros classificados venceram respetivamente os Grupos X3, X6, P3, X1 e X2 enquanto par José Manuel Barreto/Orlanda Matias em Seat Leon venceu o Grupo X4.

Mais info quando possível.