Rally de Lisboa, Rui Madeira: “Equipas, pilotos e de um modo geral os adeptos ansiavam por uma prova perto da capital” | AutoSport

Rui Madeira é de novo embaixador do Rally de Lisboa em 2022, na sequência de uma prometedora 1ª edição do evento: “Todas as equipas, pilotos e de um modo geral os adeptos ansiavam por uma prova perto da capital e nada melhor que usufruir da zona Oriental de Lisboa, na emblemática Expo para efetuar a base do Rally com o pódio, parque fechado, parque de assistência localizados junto à Torre Vasco da Gama. O ambiente vivido na prova de 2021 mostrou uma enorme envolvência entre o público, as equipas Concorrentes e a organização, em todos os itinerários que envolveram a Capital e as autarquias a norte de Lisboa.

O rally primou pela inovação quer na escolha dos percursos de forma a ir ao encontro do que os participantes tanto ambicionavam, classificativas novas de grande interesse desportivo e competitivo, quer pela diversificação das características das classificativas.

Em 2022 as alterações previstas, têm a ambição para elevar a prova para patamares ainda mais superiores, pois a organização em conjunto com as autarquias possuem alternativas em termos de maiores traçados para a prova integrar o Campeonato de Portugal de Ralis.”