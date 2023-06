Rally de Lisboa: Ricardo Teodósio foi o mais rápido na qualificação | AutoSport

R. Teodósio/J. Teixeira (Hyundai I20 Rally2) foram os mais rápidos na qualificação do Rally de Lisboa,, com um registo de 1m37.042, batendo José Pedro/J. Câmara (Citroen C3 Rally2) por 0.712s, com Miguel Correia/J. Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) a 1.259s. Quarto posto para Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) a 2.541s com Rui Madeira/M. Castro (Citroen C3 Rally2) a 3.733. Seguiram-se Paulo Neto/C. Magalhães (Skoda Fabia Rally2 evo) a 5.010, com D. Berdomas/B. Miron (Toyota Yaris GR) em sétimo e os melhores da Toyota Iberian Cup. Segue-se a escolha de ordem de partida que em nada deve diferir da classificação do qualifying.

Tempos