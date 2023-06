Rally de Lisboa, PE9: Fontes vence e mantém em aberto a luta pelo triunfo | AutoSport

José Pedro Fontes/João Câmara (Citroen C3 Rally2) suplantou Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) por 4.7s no troço de Trangrua, com 15.97 Km e com isso vai para a derradeira especial a 3.8s do piloto do Skoda, o que deixa em aberto a luta pelo triunfo na Taça de Portugal de Ralis.

Na luta pelo terceiro lugar, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) bateu Rui Madeira/Mário Castro (Citroen C3 Rally2) por 3.2s o que significa que a dupla algarvia é a nova terceira classificada, mas vão para o derradeiro troço com 1.1s a separá-los.

Tempo Online – CLIQUE AQUI

(em atualização)