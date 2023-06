Rally de Lisboa, PE8: Armindo Araújo vence e aumenta diferença para José Pedro Fontes | AutoSport

A dupla Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) começou o último dia do Rally de Lisboa como tinha terminado ontem. Os homens do Skoda Fabia RS Rally2 levaram a melhor sobre Rui Madeira/Mário Castro (Citroen C3 Rally2) – tendo ficado a apenas 0.9s – com o tempo de 3:07.7s e aumentaram a diferença na classificação geral para José Pedro Fontes/João Câmara (Citroen C3 Rally2) em mais de seis segundos, tendo agora uma vantagem de 8.5s para a dupla do Citroën C3 Rally 2, que terminaram a oitava especial da prova com o quinto tempo. José Pedro Fontes perdeu 6.7s, provavelmente com algum contratempo, pois numa especial de 5.34 Km é uma margem totalmente anormal, e com isso a diferença entre ambos na geral passou para 8.5s o que torna tudo muito mais difícil para o piloto do Citroën C3, isto quando faltam apenas duas especiais para o final do rali.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) completaram a especial com o terceiro melhor tempo, com uma desvantagem de 1.1s para Armindo Araújo e Luís Ramalho, enquanto a dupla Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) registaram o quarto melhor tempo da classificativa.

Rúben Rodrigues/Estevão Rodrigues (Skoda Fabia Rally2 Evo) foram os sextos mais rápidos, atrás de Fontes e Câmara, sendo seguidos por Sergi Francoli/Javier Moreno (Toyota GR Yaris RZ) e Paulo Neto/Carlos Magalhães (Skoda Fabia Rally2 Evo).

Daniel Berdomas/Brais Miron (Toyota GR Yaris RZ) terminou a primeira especial do dia com o nono tempo, enquanto o top 10 foi fechado por Alberto Monarri/David Jésus (Toyota GR Yaris RZ), já a 11.5s dos vencedores.

Em termos de classificação geral, Armindo Araújo consolidou a sua liderança, tendo então 8.5s de vantagem sobre José Pedro Fontes, enquanto Rui Madeira segue no terceiro posto, com 42.2s de atraso para o líder. Atrás de si tem Ricardo Teodósio com 2.1s de diferença para o terceiro classificado e 44.3s para o primeiro. Miguel Correia mantém o quinto posto, a 59.2s de Araújo e a 14.9s de Teodósio.

Daniel Berdomas tem ainda 11.0s de avanço na Toyota Gazoo Iberican Cup, face a Sergi Francoli.

