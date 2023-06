Rally de Lisboa, PE5: Zé Pedro Fontes vence em Montejunto, 1.6s separa-o de Armindo Araújo | AutoSport

José Pedro Fontes/João Câmara (Citroen C3 Rally2) venceu a passagem única por Montejunto, o que se compreende, em termos de traçado, mas é uma pena para um troço tão mítico, batendo Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) por 1.2s e com isso colocado a vantagem do piloto do Skoda em apenas 1.6s, isto quando falta apenas um troço para o fim do dia.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) foram terceiros a 4.6s da frente, seguidos de Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) com Rui Madeira/Mário Castro (Citroen C3 Rally2) em quinto a 5.1s,

com a diferença de Teodósio para Madeira a quedar-se agora em 2.7s depois do algarvio ter recuperado… 0.5s.

Rúben Rodrigues/Estevão Rodrigues (Skoda Fabia Rally2 Evo) foram sextos na frente de Daniel Berdomas/Brais Miron (Toyota GR Yaris RZ) que se afastou ainda mais de Sergi Francoli/Javier Moreno (Toyota GR Yaris RZ) na Toyota Gazoo Iberican Cup.

Nas duas rodas motrizes, grande prova de João Rodrigues/Manuel Santos (Peugeot 106) que já é 14º com o Peugeot 106, e tem grande vantagem para Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) nos tração à frente.

