Rally de Lisboa, PE5: Armindo Araújo volta a vencer um troço | AutoSport

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) regressaram aos triunfos na especial mais longa da prova, a segunda passagem por Alenquer, bateram José Pedro Fontes/João Câmara (Citroen C3 Rally2) por 0.7s e com isso voltaram a aumentar para 2.8s a margem que separa o duo da frente, isto depois de terem começado a tarde separados por 6.2s. Uma grande luta na frente, com as duas duplas a serem claramente as grandes candidatas à conquista da Taça de Portugal de Ralis.

Apesar de terem perdido um pouco de gás face ao que fizeram de manhã, mas por ‘culpa’ dos adversários diretos do que um menor andamento seu, Rui Madeira/Mário Castro (Citroen C3 Rally2) mantêm o terceiro posto agora apenas com 3.2s de avanço para Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) que foram quartos nesta especial a 8.5s dos mais rápidos. Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) são quintos, foram terceiros neste troço a 5.8s de Armindo Araújo.

Rúben Rodrigues/Estevão Rodrigues (Skoda Fabia Rally2 Evo) voltaram a recuperar a sexta posição a Daniel Berdomas/Brais Miron (Toyota GR Yaris RZ), que por seu lado dilatou para 9.2s a margem que o separa de Sergi Francoli/Javier Moreno (Toyota GR Yaris RZ), na luta pela Toyota Gazoo Iberican Cup.

A fechar o top 10 estão Paulo Neto/Carlos Magalhães (Skoda Fabia Rally2 Evo) e Alberto Monarri/David Jésus (Toyota GR Yaris RZ) cada vez mais longe da luta na frente do troféu ibérico da Toyota.

André Cabeças/Diogo Costa (Mitsubishi Mirage Evo) recuperou uma posição e passou para a frente de Miguel Campos/Marco Macedo(Toyota GR Yaris RZ).

Agora vem aí a mítica especial de Montejunto.

Tempo Online – CLIQUE AQUI