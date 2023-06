Rally de Lisboa, PE4: Zé Pedro Fontes ataca e recupera tempo a Armindo Araújo | AutoSport

José Pedro Fontes/João Câmara (Citroen C3 Rally2) entraram na secção da tarde ao ataque e bateram Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) por 4.1s cm a diferença entre ambos a cair para 2.1s. isto quando ainda nem se chegou a meio do rali.

Depois das dificuldades da manhã, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) foram terceiros a 4.7s, o que os colocou apenas a 5.4s de Rui Madeira/Mário Castro (Citroen C3 Rally2) que foram quartos neste troço a 1.0s da dupla algarvia.

Depois do furo que os atrasou, Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) foram quintos a 7.3s da frente, e com isso ascenderam ao quinto posto da geral que estava na posse de Rúben Rodrigues/Estevão Rodrigues (Skoda Fabia Rally2 Evo), com os açorianos a perderem igualmente outro posição para Daniel Berdomas/Brais Miron (Toyota GR Yaris RZ), que têm agora 4.7s de avanço na Toyota Gazoo Iberican Cup, para os compatriotas Sergi Francoli/Javier Moreno (Toyota GR Yaris RZ).

Paulo Neto/Carlos Magalhães (Skoda Fabia Rally2 Evo) foram oitavos na especial, André Cabeças/Diogo Costa (Mitsubishi Mirage Evo) perdeu mais tempo e caiu para a 12ª posição da geral,

