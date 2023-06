Rally de Lisboa, PE3: Armindo Araújo lidera, Zé Pedro Fontes a 6.2s | AutoSport

Terceiro troço, terceiro triunfo de Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2), que desta feita deixaram José Pedro Fontes/João Câmara (Citroen C3 Rally2) a meio segundo, o que significa que terminam a manhã separados por 6.2s com vantagem da dupla da The Racing Factory.

Rui Madeira/Mário Castro (Citroen C3 Rally2) voltaram a ser terceiros, e terminam a manhã, com alguma surpresa, no pódio, a 20.8s da frente, e deixando atrás de si Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2),, que voltaram a ceder algum tempo, estado agora a 27.2s da frente.

Rúben Rodrigues/Estevão Rodrigues (Skoda Fabia Rally2 Evo) estão visivelmente a melhorar, foram quartos na última especial da manhã e agora quintos da geral na frente de Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo), que depois de terem perdido mais de trinta segundos, no troço de Alenquer, subiram um posição na geral nesta especial estão agora a 43.6s da frente.

Daniel Berdomas/Brais Miron (Toyota GR Yaris RZ) são sétimos da geral e lideram o troféu Toyota Gazoo Iberican Cup, 2.1a na frente dos compatriotas Sergi Francoli/Javier Moreno (Toyota GR Yaris RZ)

Paulo Neto/Carlos Magalhães (Skoda Fabia Rally2 Evo) são nonos na frente de André Cabeças/Diogo Costa (Mitsubishi Mirage Evo), que fecham o top 10.

Miguel Campos/Marco Macedo(Toyota GR Yaris RZ) são terceiro do troféu Toyota, a 22.3s da frente com Alberto Monarri/David Jésus (Toyota GR Yaris RZ) logo a seguir a 0.7s a mesma distância de Javier Villa/Enrique Velasco (Toyota GR Yaris RZ). Ricardo Costa/Rui Daniel Vilaça (Toyota GR Yaris RZ) são sextos do troféu Toyota, Pedro Lago vieira/Ricardo Faria (Toyota GR Yaris RZ), oitavos.

João Rodrigues/Manuel Santos (Peugeot 106) lideram as duas rodas motrizes, 10.6s na frente dos açorianos Henrique Moniz/Jorge Diniz (Renault Clio Rally4)

Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) começaram mais atrasados, logo no segundo troço já estava a mais de 20 segundos dos líderes dos 2RM, e agora já estão a 25.

Luis Miguel Rego/Jorge Henriques (Skoda Fabia R5 Evo) abandonaram com problemas de transmissão.

