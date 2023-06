Rally de Lisboa, PE2: Armindo Araújo reforça liderança, Ricardo Teodósio e Miguel Correia atrasam-se | AutoSport

No troço de Alenquer, o mais extenso da manhã, com 16.43 Km, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) voltaram a ser os mais rápidos com José Pedro Fontes/João Câmara (Citroen C3 Rally2) novamente na segunda posição, desta feita a 4.0s da dupla da The Racing Factory, pelo que na classificação geral a diferença entre ambos é agora de 5.7s.

Terceiro posto, também novamente para Rui Madeira/Mário Castro (Citroen C3 Rally2) , que cederam desta feita 13.3s, ficando dessa forma a 17.7s da liderança.

Depois de algumas dificuldades na primeira especial, com o piso escorregadio, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2), primeiros na estrada, cederam desta feita 16.7s, um registo anormal que coloca a dupla algarvia a 23.1s da frente ao cabo de dois troços.

Paulo Neto/Carlos Magalhães (Skoda Fabia Rally2 Evo) foram quintos, cederam 28.2s, ainda assim ficaram na frente de Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo), que voltaram a perder muito tempo, desta feita mais de trinta segundos, quase dois segundos por quilómetro, o que é perfeitamente anormal, com a dupla a cair para trás do Toyota GR Yaris de Sergi Francoli.

Rúben Rodrigues/Estevão Rodrigues (Skoda Fabia Rally2 Evo) foram sextos e caíram para trás de Daniel Berdomas, noutro Toyota GR Yaris do troféu, que é agora liderado pelo piloto da Motor Breogan.

