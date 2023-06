Rally de Lisboa, PE1: Armindo Araújo é o primeiro líder | AutoSport

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) foram os mais rápidos na escorregadia especial de abertura da prova. A dupla que guia o novo Skoda deixou José Pedro Fontes/João Câmara (Citroen C3 Rally2) a 1.7s com Rui Madeira/Mário Castro (Citroen C3 Rally2) a surpreenderem ao colocarem-se no terceiro lugar, a 4.4s da frente, Quarto posto para Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2), primeiros na estrada, que apanharam bem escorregadia, com o piloto a confessar “escorrega bastante mais do que pensava”.

Rúben Rodrigues/Estevão Rodrigues (Skoda Fabia Rally2 Evo) foram quintos, com a dupla da Auto Açoreana Racing a deparar-se nesta prova com uma realidade completamente nova: “foi bom, vamos aprendendo troço a troço”.

Tempo menos bom fizeram Miguel Correia/Jorge Carvalho ( Skoda Fabia Rally2 evo) da ARC Sport, que cederam 8.0s para os mais rápidos. Sendo segundo na estrada disse no final: “vamos ver os tempos, se defendemos demais ou não”. Defenderam demais, claramente. Paulo Neto/Carlos Magalhães (Skoda Fabia Rally2 Evo) foram sétimos, cederam 11.7s: “demos um toquezinho num passeio”, disse.

O rali começou bem e a destacar a transmissão em direto com entrevistas no fim do troço bem conduzidas pela Maria João Gouveia da Movielight, numa medida que seria uma grande mais valia se estendida aos restantes ralis portugueses. Pode ver as transmissões agendadas no Facebook do AutoSport.

Mais info quando possível.

