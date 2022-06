Rally de Lisboa: Onde ver e Mapas | AutoSport

Shakedown

Zona Espectáculo 1: 38°54’8.16″N 9°10’42.54″W

– Vindo na A8 desde Lisboa, sair da A8 para N374-2 Lousa / Montachique. Após as portagens (no Stop) virar à esquerda direcção Montachique. Seguir pela N374-2 durante cerca de 1,5 kms e virar à Direita em direcção a Alverca / Bucelas entrando na N116. 275 metros depois, na rotunda sair pela segunda saída (a Partida do Shakedown fica do lado direito). Seguir pela N116 durante 4,5 kms e á saída da localidade de Freixial virar à direita para Parque Municipal Cabeço Montachique / Ribas / Circuito de Ribas. Depois basta seguir durante cerca de 2,5 kms pela Estrada das Ribas até que chega à Zona Espectáculo

Zona Espectáculo 2: 38°54’2.23″N 9°10’53.28″W

– Acesso a pé pela Zona Media 1

Troço Arruda dos Vinhos

ZE – Cachoeiras

Junto à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, entrar na N248 no sentido Vila Franca de Xira / Cadafais. Cerca de 2 km depois, abandonar a N248 e virar à direita para a M524 sentido Cadadais / Loja Nova. Após 2 km passa a placa de Loja Nova e vira à direita.

1,3 Km depois no empedrado segue as direções a Igreja N. Sra. Purificação / Parque de Jogos.

400 metros depois, junto á Igreja da Loja Nova, virar à direita em direção a Carregado / Cadafais / Casa Mortuária / Sanitário.

500 metros depois virar à direita (ZE Cachoeiras 1) – 38°59’37.01″N 9° 0’45.34″W

– Se seguir em frente vai para a ZE Cachoeiras 2 – 38°59’25.20″N 9° 1’2.40″W

ZE – Viaduto A10

N115-4 no sentido Cadafais / Arruda dos Vinhos. Na localidade de St. Estevão, virar à esquerda para “Academia de Dressage” / Cachoeiras. A Zona Espetáculo fica após o viaduto da A10.

38°59’35.31″N 9° 1’25.61″W

ZE – Granja

N115-4 no sentido Cadafais / Arruda dos Vinhos, virar à esquerda junto ao Restaurante Cantinho da Granja, seguindo em direção a Antas / Quita da Serra. A ZE fica a 1,5 km.

38°59’59.95″N 9° 3’10.92″W

ZE – Corredouras

N115-4 no sentido Cadafais / Arruda dos Vinhos. Na localidade de Corredouras, entrar no meio da Zona Industrial. No final descida, virar à esquerda e após 50 metros virar à direita junto do armazém da empresa Meteoro. A Zona Espetáculo fica a 700 metros.

38°59’35.66″N / 9° 3’46.84″W

ZE – Arruda

Estrada da Costa (Arruda dos Vinhos) no sentido Arruda dos Vinhos / Cachoeiras

38°59’19.25″N / 9° 4’5.63″W

Troço – Sobral de Monte Agraço

ZE – Baloiço dos Galhafotos

N248 sentido Sobral de Monte Agraço / Arruda dos Vinhos. Á saída da localidade de Pinheiro, virar à direita para Outeiro / São Quintino. Cerca de 300 metros depois, na localidade de Outeiro, seguir em direcção á Igreja de Santo Quintino. Antes da Igreja, virar à Esquerda, para 300 metros depois virar à esquerda para o estradão da eólica. Cerca de 800 metros depois chega ao troço.

38°59’43.89″N 9° 8’34.18″W

ZE – Arranhó 1

N115 no sentido Bucelas / Sobral de Monte Agraço. A Zona Espetáculo situa-se após uma zona industrial à saída de Arranhó.

38°57’43.86″N 9° 8’0.54″W

ZE – Arranhó 2

N115-4 no sentido Arranhó / Louriceira de cima. A Zona Espetáculo situa-se na rotunda da N115-4 para a Louriceira.

38°57’20.83″N 9° 7’33.00″W

ZE – Louriceira de Cima

N248 no sentido Sobral de Monte Agraço / Arranhó. A Zona Espetáculo fica na interseção com a N115-4 em Arranhó, após passar a localidade da Louriceira de Cima.

38°57’48.03″N 9° 7’26.96″W

ZE – Lameiro das Antas

M528 no sentido Santiago dos Velhos / Arruda dos Vinhos. A Zona Espetáculo situa-se na interceção entre a M528 e a N115 sentido Arruda dos Vinhos.

38°57’59.25″N 9° 6’25.88″W

Troço Alta de Lisboa

Troço Alenquer

ZE Casais da Marmeleira

N1 no centro do Carregado, sentido Carregado / Alenquer. Depois do Quiosque, virar à esquerda no cruzamento em direção Casais da Marmeleira / Ferraguda / Guizanderia. Após 250m (junto ao Rancho Folclórico) virar à direita e logo de seguida à esquerda em direção a Casais da Marmeleira. 500 metros depois seguir pela esquerda (tem portão de quinta á frente). Após 100 metros segue pela direita entrando na localidade de Casais da Marmeleira, seguindo sempre em frente durante dois quilómetros até que chega à Zona Espetáculo.

39° 0’51.58″N 9° 0’24.67″W

ZE Carnota

N115-3 no sentido Sobral de Monte Agraço – Cadafais, entra na localidade de Santana da Carnota. Após o semáforo junto à Escola Primária (virar à direita para rua paralela à principal, onde vai encontrar bastantes lugares de estacionamento).

– Opção 2 – Após o semáforo manter-se na principal e passar zona estreita de Carnota junto da Igreja e no cruzamento do Café Carioca virar à esquerda para a Rua de Santa Ana (a que tem o semáforo de velocidade controlada). 200 metros depois vira á direita para Rua da Pedreira (tem um desnível na mudança de rua). A Zona Espetáculo situa-se em terreno a urbanizar.

39° 2’12.09″N 9° 3’56.47″W

ZE – Cabeços

EM523 no sentido Alenquer / Cabeços. A Zona Espetáculo fica no lugar de Cabeços, no cruzamento para a Silveira da Machôa.

39° 2’41.63″N 9° 2’26.81″W

ZE – Arco da Pipa

No centro da localidade de Carnota, seguir as indicações de Pipa. Cerca de um quilómetro depois encontra a Zona Espetáculo que fica junto da Quinta no Chafariz, na passagem do arco da Pipa.

39° 3’8.53″N 9° 4’9.22″W

ZE – Crespo

Vindo na N9 sentido Alenquer / Torres Vedras, dentro da localidade de Porto da Luz (atenção, pouco visível), virar à esquerda para Pancas. Cerca de 200 metros após abandonar a N9, passa uma ponte e no cruzamento após a Escola Primária seguir em frente para subida muito acentuada, deixando o Centro de Convívio de Porto da Luz do lado esquerdo. Cerca de 1,5 km depois chegar á zona espetáculo.

39°03’16.4″N 9°02’45.9″W

ZE – Casais da Marinela

Na N9 no sentido Alenquer / Torres Vedras, na localidade de Estalagem, virar para Casais da Marinela. 250 metros depois voltar a virar à esquerda para Casais da Marinela / Santana da Carnota. Após dois quilómetros numa subida muito acentuada encontrará a Zona Espetáculo.

39° 3’24.13″N 9° 3’9.53″W

Troço de Montejunto

ZE – Cruzamento de São Salvador

Cruzamento do antigo troço de Montejunto para a descida de terra de São Salvador. Acesso preferencial para 4×4.

No IC2 sentido norte, após a Galp, virar à esquerda para Caldas da Rainha / Cercal / Montejunto e logo de seguida virar á esquerda para São Salvador, passando atrás da Galp, onde volta a virar à direita, subindo a Rua do Montejunto até ao final, virando à esquerda para a Rua dos Carmos. No final desta, seguir pela subida em terra durante 5,4 km.

39°11’49.47″N 9° 2’30.08″W

ZE – Estádio

39°11’49.20″N

– Acesso pela ZE – Cruzamento de São Salvador

300 metros a pé no sentido do troço

ZE – Pragança

Na localidade de Pragança, seguir em direção a Montejunto.

39°11’44.87″N / 9° 3’24.82″W

Troço Vinhos de Lisboa

ZE – Ribafria

Vindo na N9 sentido Alenquer / Torres Vedras, ao chegar à localidade de Estalagem, virar à esquerda para a N9-3 (Ribafria – Espiçandeira).

Seguir sempre pela N9-3 durante cerca de 6 km sem mudar de direção. Depois de passar pela localidade de Ribafria vai chegar á Zona Espetáculo que se situa no cruzamento para Pereiro de Palhacana / Cemitério de São Miguel.

39° 3’45.43″N / 9° 6’15.48″W

ZE – Pereiro de Palhacana

Vindo na N115-3 sentido Alenquer / Sobral de Monte Agraço, virar à direita para Pereiro de Palhacana. Segue em direção a Pereira de Palhacana durante cerca de um quilómetro e na rotunda seguir pela segunda saída. Atravessa depois a localidade de Pereiro de Palhacana (zona estreita ao longo de 1 km) até que chega á Zona Espetáculo.

39° 3’4.47″N / 9° 6’42.45″W