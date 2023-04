Rally de Lisboa ‘muda-se’ da Expo para Belém | AutoSport

Falta cerca de dois meses para o Rally de Lisboa, prova que se realiza de 16 a 18 de junho. Já são conhecidas algumas das novidades da prova. O rali vai sair da Expo e ruma agora a Belém, onde vai ficar o Pódio de Partida e final da prova, mesmo junto à Torre de Belém. O Centro Operacional do evento fica na Doca de Pedrouços, e o AutoSport sabe também que a nível de Super Especial, também vai existir uma boa surpresa.

As inscrições estão limitadas a 100, e destas cerca de 50, são para os Inscritos dos Campeonatos FPAK, com 15 a 18 concorrentes reservados também para a Toyota Gazoo Racing Iberian Cup.

Depois do CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, ter organizado em 2021 e 2022 as duas primeiras edições do Rally de Lisboa, a prova passou de candidata ao Campeonato Start de Ralis em 2021, para pertencer a essa competição em 2022, e ainda do Troféu Regional Sul de Ralis, sendo agora candidata ao Campeonato de Portugal de Ralis de 2024. Por fim, e como já era público, a Taça de Portugal de Ralis é no Rally de Lisboa.