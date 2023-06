Rally de Lisboa: Luís Rego azarado | AutoSport

Não começou bem a participação de Luís Rego no Rally de Lisboa, já que um problema mecânico com o Skoda Fabia Rally2 evo impediu o piloto de participar na qualificação, tendo com isso um ordem na estrada diferente da que almejava caso tivesse podido fazer o troço em condições normais: “não começou bem mas temos esperança de conseguir dar a volta por cima! No arranque para a Free Practice notámos que alguma coisa se partiu e o carro ficou muito limitado, aparentemente com tração só às rodas da frente. Tentámos reparar no intervalo para a Qualifying Stage mas não foi possível e, por esse motivo, optámos por não entrar para a QS onde faríamos um tempo mau e iríamos forçar ainda mais a máquina. Vamos agora aproveitar o resto do dia para fazer as reparações necessárias para estarmos em máxima força amanhã à partida do Rally de Lisboa”, disse Luís Rego.