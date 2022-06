Rally de Lisboa, Listas de Inscritos: Bernardo Sousa e Sami Pajari são o destaque | AutoSport

Já é conhecida a Lista de Inscritos do Rally de Lisboa, com o destaque a ir para o regresso de Bernardo Sousa ao ralis. Terá a seu lado Jorge ‘Jet’ Carvalho e vai correr no Citroën C3 Rally2 da Sports & You. Em termos de R5/Rally2 a lista inclui ainda António Cruz Monteiro/Ana Cruz Monteiro (Peugeot 208 T16) e Pauric Duffy/Jeff Case (Hyundai i20 N Rally2).

São seis os Porsche 991 GT3 Cup! O de Filipe Freitas/Daniel Figueiroa, Miguel Campos/Nuno Rodrigues da Silva,

Jorge Pérez Alonso/Ángel Pérez Alonso, Paulo Mendes/Luís Neves, José Cruz/Tiago Neves e Paulo Carvalheiro/ Dércio Carvalheiro.

Gil Antunes/Diogo Correia levam o habitual Dacia Sandero R4, também a ‘jogar em casa’ Daniel Nunes/Nuno Mota Ribeiro correm com o Ford Fiesta Rally3 , há vários Mitsubishi Lancer Evo vem entregues, Kevin Saraiva regressa com o Toyota GR Yaris RZ com que não pode correr no Rali de Portugal, por exemplo a Sami Pajari, Campeão Júnior em título, que recente correu no Rali de Portugal no WRC2, Carlos Fernandes, Pedro Leal, Márcio Marreiros, Fernando Peres e André Cabeças com o seu habitual Mitsubishi Mirage evo.

Muitos e bons pilotos para ver numa prova que conta para o Start Sul de Ralis, Troféu Regional Ralis Sul, e tem ainda uma prova Extra.