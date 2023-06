Rally de Lisboa, José Pedro Fontes: “demos um bom sinal, vamos tentar no asfalto dar a volta ao campeonato” (áudio) | AutoSport

José Pedro Fontes, que teve neste prova um novo navegador, João Câmara, andou muito bem com o seu Citroën C3 Rally2, levando a luta até ao derradeiro troço, isto depois de um pião no primeiro troço do último dia de prova o ter colocado a uma margem difícil de recuperar. Ficou o sinal dado pelo andamento e agora vêm aí quatro provas de asfalto no CPR, o seu tipo de piso favorito.