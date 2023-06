Rally de Lisboa: horário, mapas e onde ver | AutoSport

O Rally de Lisboa realiza-se nos dias 16, 17 e 18 de junho, de 6ª feira a domingo, em Lisboa e nos concelhos de Oeiras, Loures, Vila Franca de Xira, Sobral de Monte Agraço, Arruda dos Vinhos, Alenquer, Cadaval e Torres Vedras onde será realizado o Qualifying, a maioria destes municípios a norte de Lisboa, numa vasta área entre a A8 e a A1, em estradas com paisagens deslumbrantes, onde as fantásticas imagens cénicas das vinhas dos Vinhos de Lisboa e da região Oeste Portugal, dão uma cor especial a grande parte do traçado da prova e onde se destaca a inclusão de duas novas classificativas nos Concelhos de Vila Franca de Xira e Loures.

O Rally de Lisboa, tem início no dia 15 de junho (quinta-feira) com as verificações técnicas facultativas e no dia 16 de junho (sexta-feira) que vai ser bem preenchido, estando a parte de manhã reservada para a realização das verificações documentais e técnicas obrigatórias, bem como para o qualifying, a parte da tarde para a realização do Shakedown, Sessão de autógrafos e à noite a partir das 20:30 horas, terá início a habitual cerimónia de partida e apresentação pública de todos os concorrentes este ano junto do emblemático Padrão dos Descobrimentos, onde ficará montado o Pódio e o Parque Fechado de Partida e Final de Prova.

Já o Centro Operacional, o Parque Fechado Noturno e o Parque de Assistência, ficarão instalados na Doca de Pedrouços, junto ao rio Tejo, numa área maior da que era utilizada no Parque das Nações e com mais e melhores condições de logística e exposição.

A estrutura da prova na estrada será dividida em 10 Provas Especiais de Classificação em asfalto, durante os dias 17 e 18 (sábado e domingo) onde se destaca a famosa classificativa de Montejunto, que é sem qualquer dúvida, uma das mais carismáticas e emblemáticas de Portugal.

Relativamente às restantes Provas Especiais de Classificação, deve-se realçar Loures e Vila Franca de Xira que serão uma autêntica novidade e estreia, o que é sempre muito positivo para a modalidade.

Em termos técnicos, estas alternam entre zonas sinuosas e rápidas seguidas de ganchos, com enorme variedade de ritmos, em que os pisos, vão desde o asfalto abrasivo ao mais escorregadio e que certamente vão tornar este rali num grande desafio e surpresa para todos os pilotos devido à já enorme diversidade e características das classificativas.