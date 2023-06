Rally de Lisboa: Guia do Espectador | AutoSport

A prova do CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, mudou-se este ano da zona da Expo para a a zona de Belém/Pedrouços/Algés, onde tem mais espaço e outras condições para albergar os concorrentes que são cada vez mais.

A prova realiza-se de sexta a domingo, 16 a 18 de junho, arranca com um curto shakedown de 3.20 Km em Torres Vedras, com a prova a dividir-se entre sábado e domingo até antes do almoço. Começa com os troços de Vila Franca de Xira, Alenquer e Vinhos de Lisboa, que se repetem à tarde, com a exceção de Montejunto, que se realiza apenas uma vez, na tarde de sábado.

Para domingo, mais três troços, Loures, Transgrua e ESC Online. Loures, realiza-se entre Ponte de Lousa e Lousa, Transgrua entre o Sobral de Monte Agraço e a Arruda dos Vinhos e finalmente, ESC Online, junto à Arruda dos Vinhos, cruzando duas vezes a autoestrada A10. A prova termina em Belém .