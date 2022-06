Rally de Lisboa, Gil Antunes: “Foi engraçado lutar pelo top 5 com dois R5” | AutoSport

A segunda edição do Rally de Lisboa apostou em consolidar o evento que pretende colocar a região lisboeta entre a elite dos ralis em Portugal. Gil Antunes voltou a ser um dos convidados da organização, apostando sobretudo em dar espetáculo ao volante do Dacia Sandero R4.

No sábado de manhã, Gil Antunes teve dois co-pilotos muito especiais durante o Shakedown, realizado em Loures: Ricardo Leão, o presidente do Município local, e Sónia Paixão, vice-presidente da autarquia de Loures, ocuparam a bacquet do lado direito do Dacia e viveram por dentro as emoções dos ralis!

Desportivamente, Gil Antunes teve uma prova dentro das suas expectativas, embora tenha superado algumas limitações físicas, devido a incidente sofrido durante a semana anterior, já que teve um acidente de viação. O piloto de Sintra envolveu-se numa interessante batalha com dois carros da categoria Rally2 (R5), terminando a prova no 6.º lugar da geral, a escassos 10,2s do top 5: “É sempre importante para nós estar neste rali, de forma a maximizarmos o retorno dos nossos patrocinadores e darmos espetáculo ao público da região de Lisboa”, referiu o ex-campeão nacional de 2 Rodas Motrizes. “A organização esteve a um nível superior face ao ano passado e em termos desportivos correu tudo dentro das nossas expectativas. Foi engraçado lutar pelo top 5 com dois R5, embora aqui o resultado final não fosse o mais importante. Obrigado a todas os amigos e adeptos que nos apoiaram nos troços e no parque de assistência”, realçou Gil Antunes.