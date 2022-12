Rally de Lisboa é Taça de Portugal de Ralis 2023: “FPAK reconheceu rápida evolução, o sucesso e prestígio alcançados” | AutoSport

O CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, depois de ter organizado em 2021 e 2022 as duas primeiras edições do Rally de Lisboa, que passou de prova candidata ao Campeonato Start de Ralis em 2021, para em 2022 ter sido uma prova do desse mesmo campeonato, bem como do Troféu Regional Sul de Ralis vai, em 2023, ser a Taça de Portugal de Ralis e candidata ao Campeonato de Portugal de Ralis de 2024.

“A rápida evolução, o sucesso e prestígio alcançados, fez com que a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting tivesse reconhecido o valor e a mais-valia do Rally de Lisboa para o desporto automóvel e para os ralis em particular, nomeando este evento para em 2023 ser o único rali a atribuir um ‘Título Nacional’, elegendo assim o Rally de Lisboa, para a realização da Taça de Portugal de Ralis 2023, que vai ser a grande festa da modalidade”, diz o CPKA, clube que refere ainda: “ao conseguir fazer regressar o automobilismo à capital de Portugal com elevado sucesso desportivo, social e mediático, o Rali de Lisboa superou todas as expectativas ao nível de público a acompanhar o rali na estrada, bem como na televisão e na internet, que a nível nacional só foi ultrapassado pelos lendários Ralis de Portugal, Vinho Madeira e Açores, ficando bem à frente das restantes provas do Campeonato de Ralis em Portugal. A prova conseguiu ainda alcançar um fantástico retorno mediático no valor 2.423.861 €.”

Em 2023, o Rally de Lisboa, será realizado nos dias 23, 24 e 25 de junho, em Lisboa, nos concelhos de Loures, Vila Franca de Xira, Sobral de Monte Agraço, Arruda dos Vinhos, Alenquer e Cadaval, municípios estes todos a norte de Lisboa,numa vasta área entre a A8 e a A1, em estradas com paisagens deslumbrantes, onde as fantásticas imagens cénicas das vinhas dos Vinhos de Lisboa e da região Oeste Portugal, dão uma cor especial a grande parte do traçado da prova.

A prova vai ter duas novas classificativas nos Concelhos de Vila Franca de Xira e Loures, bem como uma remodelação da Super Especial em Lisboa.

As Provas Especiais de Classificação, de Loures e Vila Franca de Xira serão novidade, o que é sempre muito positivo para a modalidade. Segundo refere o CPKA: “Em termos técnicos, estas alternam entre zonas sinuosas e rápidas seguidas de ganchos, com enorme variedade de ritmos, em que os pisos, vão desde o asfalto abrasivo ao mais escorregadio e que certamente vão tornar este rali num grande desafio e surpresa para todos os pilotos devido à enorme diversidade e características das classificativas”.

A estrutura da prova na estrada será dividida em 11 Provas Especiais de Classificação em asfalto, durante os dias 24 e 25, onde se destaca uma Super Especial em Lisboa, na Alta de Lisboa e a famosa classificativa de Montejunto, que é sem qualquer dúvida, uma das mais carismáticas e emblemáticas de Portugal.

Já o Centro Operacional e o Parque de Assistência, ficarão instalados junto ao rio Tejo, em áreas maiores das que foram utilizadas no Parque das Nações e com melhores condições de logística e exposição.