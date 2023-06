Rally de Lisboa é no fim de semana: Quem leva a ‘Taça’? | AutoSport

Realiza-se este fim de semana, e pelo terceiro ano, o Rally de Lisboa, prova que continua a ganhar importância no calendário nacional de ralis, este ano se disputa como Taça de Portugal de Ralis. Depois de duas edições no Algarve o evento é também candidato ao Campeonato de Portugal de Ralis de 2024. Para lá da ‘festa da Taça’, o evento organizado pelo CPKA, conta ainda para o International Iberian Rally Trophy, Toyota Gazoo Iberian Cup e Desafio Kumho Asfalto, Centro e Sul.



Os ralis em Lisboa têm uma história antiga, se bem que são os belos troços à sua volta que sempre serviram para ‘alimentar’ provas míticas a começar logo pelo Rali de Portugal que já andou pelos Jerónimos, Jamor, Volta Galp, prova que desapareceu nos anos 90, tinha a sua cerimónia de partida nos Jerónimos antes de rumar aos troços de Sintra, onde se fazia a primeira etapa. Já existiram os ralis do Benfica, Sporting, já houve um troço em Monsanto, numa Volta a Portugal em 1979/80/81, a denominada Rampa da Serafina. O 1º Rallye Internacional de Lisboa realizou-se em…1947. Portanto, quanto a ralis na zona de Lisboa, a história é longa.

A prova do CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, mudou-se este ano da zona da Expo para a a zona de Belém/Pedrouços/Algés, onde tem mais espaço e outras condições para albergar os concorrentes que são cada vez mais.

A prova realiza-se de sexta a domingo, 16 a 18 de junho, arranca com um curto shakedown de 3.20 Km em Torres Vedras, com a prova a dividir-se entre sábado e domingo até antes do almoço. Começa com os troços de Vila Franca de Xira, Alenquer e Vinhos de Lisboa, que se repetem à tarde, com a exceção de Montejunto, que se realiza apenas uma vez, na tarde de sábado.

Para domingo, mais três troços, Loures, Transgrua e ESC Online. Loures, realiza-se entre Ponte de Lousa e Lousa, Transgrua entre o Sobral de Monte Agraço e a Arruda dos Vinhos e finalmente, ESC Online, junto à Arruda dos Vinhos, cruzando duas vezes a autoestrada A10. A prova termina em Belém .

O Rally de Lisboa marca a quarta prova do ano da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup e tal como já era do conhecimento público, a Taça de Portugal de Ralis 2023 conta este ano com os principais protagonistas do CPR, Armindo Araújo/Luís Ramalho, que estreiam o seu novo Skoda Fabia RS Rally2, Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo), Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2), José Pedro Fontes/João Câmara (Citroën C3 Rally2), Paulo Neto/Carlos Magalhães (Skoda Fabia Rally2 evo), que aproveitam para preparar a fase de asfalto do CPR, para além de se familiarizar com a prova, na eventualidade desta ascender ao CPR em 2024, caso seja bem avaliada, e isso se justifique.

Luis Miguel Rego/Jorge Henriques (Skoda Fabia Rally2 evo) e Rúben Rodrigues/Estevão Rodrigues (Skoda Fabia Rally2 evo) vão reeditar em Lisboa as suas lutas do Campeonato dos Açores, Rui Madeira/Mário Castro correr com um Citroën C3 Rally2 da Sports & You, um carro de última geração e será interessante ver como está o seu andamento face aos melhores pilotos do CPR.

O líder do CPR 2RM, Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) vai ter em Gonçalo Henriques (Renault Clio Rally4) um adversário de respeito, pois o jovem piloto tem vindo a mostrar um andamento cada vez melhor nos ralis e afigura-se como um dos potenciais pilotos de futuro dos ralis portugueses, dado a sua juventude.

André Cabeças/Diogo Costa (Mitsubishi Mirage evo) e Carlos Fernandes/Pedro Afonso (Mitsubishi Carisma GT) são mais dois bons pilotos a abrilhantar a prova, Jorge Alonso/Unai Conde corre de Porsche 911 GT Cup, havendo outros Porsche em prova, Rui Borges/Nélson Dinis leva o interessante Citroen C3 N5, temos ainda vários Mitsubishi Lancer, os concorrentes da Toyota Gazoo Iberian Cup, a começar por Bruno Bulacia que este ano já tem um top 10 no WRC2 e lidera a Toyota Gazoo Iberian Cup, isto para além de um conjunto de bons pilotos com bons carros, como por exemplo Gonçalo Boaventura (Peugeot 106 Rally 2 S2) e Diogo Mil Homens (Toyota Starlet EP81), que costumam dar grandes espetáculos nas provas que disputam.

Tendo em conta as muitas categorias em compita pelas categorias da Taça de Portugal de Ralis, espera-se uma prova muito interessante a vários níveis.

Tal como tem sido hábito, esperam-se muitos espectadores na estrada, os troços escolhidos pelo CPKA, têm tido o aval de pilotos com muita experiência, como é o caso de Rui Madeira, na identificação do que são troços bons e competitivos. Agora resta esperar como ver como corre…

Toda a informação relativa a mapas e acesso, onde ver, etc, será publicada assim que possível em artigo anexo.