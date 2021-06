Rally de Lisboa confirmado a 22 e 23 de outubro | AutoSport

Em virtude das várias medidas restritivas de saúde pública, que vigoram atualmente na área metropolitana de Lisboa, o Rally de Lisboa que estava previsto realizar-se este fim de semana passado foi adiado e confirmado pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting para os dias 22 e 23 de outubro.

“Assim a Comissão Organizadora do Rally de Lisboa em articulação com os vários municípios envolvidos e a FPAK, conseguiram num curto espaço de tempo reagendar a nova data do Rally de Lisboa, para o último fim de semana, em que ainda se pode beneficiar do fuso horário de verão, no atual contexto muito complicado em que a FPAK se encontra, que é a de conseguir encaixar nos meses de outubro, novembro e dezembro as provas, que presentemente estão a ser adiadas devido ao agravamento da pandemia em Portugal e em particular a situação mais grave, que é Lisboa e Vale do Tejo, de momento a região de Portugal mais afetada.

O CPKA agradece ao Clube Automóvel do Sul, que aceitou mudar a data do Rally do CAS, bem como à FPAK toda a colaboração, para que o Rally de Lisboa possa beneficiar desta nova data, que atualmente é a melhor possível, bem como a todos os municípios e parceiros a colaboração e confiança após esta sempre difícil, mas responsável decisão que teve que ser tomada”, lê-se no comunicado do clube.