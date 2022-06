Rally de Lisboa com transmissões em direto | AutoSport

O Rali de Lisboa que se disputa de 17 a 19 de junho, terá mais uma vez o seu centro nevrálgico no Parque das Nações reparte a sua competição por uma dupla passagem pelos troços de Arruda dos Vinhos e Sobral de Monte Agraço na tarde de Sábado, disputando à noite na Alta de Lisboa uma Super Especial.

A prova encerra no domingo com a passagem pelos troços de Alenquer, Montejunto e Vinhos de Lisboa. O traçado do Rali de Lisboa envolve a passagem por estradas dos municípios de Lisboa, Loures, Vila Franca de Xira, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Alenquer e Cadaval.

Horário das transmissões:

6ª feira – dia 17 – Cerimónia de Partida – A partir das 21 horas no Facebook do Rally de Lisboa – CLIQUE AQUI

Sábado – dia 18 – PEC 1 Arruda dos Vinhos – 15h41m no Facebook do Rally de Lisboa – CLIQUE AQUI

Sábado – dia 18 – Super Especial – 21h27m no Facebook do Rally de Lisboa – CLIQUE AQUI

Domingo – dia 19 – PEC 6 Alenquer – 10h41m no Facebook da Rádio Voz de Alenquer – CLIQUE AQUI

Domingo – dia 19 – PEC 8 Vinhos de Lisboa – 12h32m no Facebook da Rádio Voz de Alenquer – CLIQUE AQUI

A Super Especial será transmitida na Bola TV no Domingo dia 19 às 17h15m

Rádio Voz de Alenquer terá uma emissão especial dedicada ao Rally de Lisboa que arranca antes da PEC 6 Alenquer e termina após finalizar a PEC 8 Vinhos de Lisboa