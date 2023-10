Rally de Lisboa com prémio monetário de 6.000€ | AutoSport

Mais uma novidade para o 4º Rally de Lisboa, prova que vai arrancar com troços na Serra de Sintra e no Estoril. O CPKA, clube organizador divulgou agora que o evento volta a ter em 2024, um Prize Money no valor de 6.000€, para atribuir aos três primeiros classificados da geral, (apenas para equipas portuguesas, não a um estrangeiro que eventualmente possa participar na prova) a exemplo do que sucedeu nas primeiras edições, por exemplo com Sami Pajari.

O Rally de Lisboa vai para a estrada a uma sexta-feira de junho, ainda sem data, com a realização das classificativas de Alcabideche e Peninha na Serra de Sintra, que antecedem uma neutralização e uma Super Especial no Estoril. No segundo dia (sábado) serão disputadas mais 10 classificativas na zona norte de Lisboa e Oeste de Portugal, com os tradicionais troços de Loures, Transgrua, Vila Franca de Xira, Alenquer, Vinhos de Lisboa, terminando em Montejunto. A prova não está ainda agregada a qualquer competição.