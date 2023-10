Rally de Lisboa com grandes novidades para 2024… | AutoSport

Já são conhecidos mais alguns pormenores do próximo Rally de Lisboa, prova que este ano foi Taça de Portugal de Ralis.

No primeiro dia a Serra de Sintra será palco de duas classificativas em Alcabideche e Peninha, seguindo-se uma neutralização e uma Super Especial no Estoril.

Não sabemos para que competição a prova do CPKA irá contar em 2024, mas tendo em conta que este ano já foi Taça de Portugal será seguro dizer que os ralis voltam à Serra de Sintra, desta feita a ‘contar’, não esquecendo obviamente que o Rali das Camélias já se ali realizou, embora só contando com a KIA Rally Cup e o Challenge 100cc.

Este é um passo muito importante para o CPKA, que com troços como alcabideche, Peninha e Montejunto, dá-nos um ‘cheirinho’ ao passado, pois esses foram troços com muita história no Rali de Portugal. A prova deve realizar-se em junho de 2024, desconhecendo-se para já a data e a competição ou competições em que se irá inserir.

Este ano para além da Taça de Portugal de ralis contou ainda para a TGR Iberian Cup, International Iberian Trophy, Desafio Kumho Centro e Desafio Kumho Sul.