Rally de Lisboa, Carlos Fernandes: “não tenho tido muita sorte este ano…” | AutoSport

Carlos Fernandes e Pedro Afonso, em condições normais, teriam dado bem mais luta a Sami Pajari, mas basta ler as suas declarações para perceber que pouco mais podiam ter feito: “Foi um rali muito atribulado, não tenho tido muita sorte este ano. No primeiro troço tivemos problemas com a caixa, no terceiro ao fim de 200m saltou um tubo da válvula do ALS, o carro ficou com meio bar de turbo, perdemos logo a frente da corrida, depois tivemos problemas de sobreaquecimento, dois furos lentos, foi sofrer até ao fim e trazer o carro aqui…”

