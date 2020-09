Rally de Lisboa, Bernardo Sousa: “É um dos melhores ralis de asfalto em Portugal”

O piloto madeirense e antigo campeão nacional da ralis, Bernardo Sousa, esteve em reconhecimentos do Rally de Lisboa, vendo a base, os percursos e os troços de ligação. No final, Sousa deu a sua opinião sobre o rali.

Num vídeo publicado pelo clube organizador, Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, Sousa explicou que: “É um rali muito técnico, com zonas rápidas, zonas lentas e zonas de cortar a respiração. Na minha opinião, comparando aos ralis que tive a oportunidade de participar no Campeonato da Europa e no Campeonato do Mundo, está ao nível dos melhores. É um dos melhores ralis de asfalto em Portugal”.

“A organização fez um excelente trabalho. Todo o envolvimento do rali, na minha opinião é excelente. Será uma grande surpresa para quem participar neste rali e para quem vier ver. São zonas de Portugal com uma paisagem espetacular”, finalizou Sousa.