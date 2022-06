Rally de Lisboa arranca hoje no Parque das Nações | AutoSport

Inicia-se hoje com uma cerimónia de partida que terá lugar a partir das 21 horas na Praça Sony do Parque das Nações antecedida de verificações administrativas e técnicas, a 2ª edição do Rally de Lisboa.

Um rali que foi bem sucedido em 2021 trazendo os ralis de volta à Grande Lisboa e Região Oeste.

Este ano pontuável para o Campeonato Start Sul de Ralis, Troféu Ralis Regional Sul e Desafio Kumnho, conta ainda com diversos participantes numa Prova Extra.

Em destaque a presença do finlandês Sami Pajari, o mais jovem piloto de sempre na história dos 20 anos do WRC Júnior a vencer a competição, na altura ainda aos 19 anos de idade e que recentemente venceu o WRC3 no Rally de Portugal 2022. Importante é também o regresso do Campeão Nacional 2010, Bernardo Sousa, às competições com a particularidade de o piloto madeirense de 35 anos ter sido o recente vencedor do programa da TVI “BigBrother Famosos”. Outros nomes a reter são os do vencedor de 2021, André Cabeças e dos ex-campeões nacionais Fernando Peres e Miguel Campos.

Com duas provas disputadas Luís Nascimento (Opel Corsa) lidera com 42 pontos a classificação absoluta para pilotos do Campeonato Start Sul de Ralis depois de ter sido 3º no Rali Cidade de Portimão e triunfado no Rali Flor do Alentejo / Cidade de Serpa. Viana Martins (Peugeot 208 VTI) vencedor da prova de abertura ocupa o 2º lugar com menos três pontos. 3º lugar para José Gomes (Renault Clio R3). Luís Nascimento lidera o Grupo X1, Paulo Anselmo (BMW 316 i Compact) o Grupo X2, Edumo (Peugeot 208) o Grupo X7, Frederico Castro (Opel Adam) o Grupo P1 e Trevor Stretch o Grupo P2.

Para o Troféu Ralis Regional Sul apenas se disputou o Rali Cidade de Portimão que teve Márcio Marreiros (Mitsubishi Lancer Evo IX), Fernando Peres (Mitsubishi Lancer Evo IX) e Rui Rijo (Mitsubishi Lancer Evo VIII MR) nas três primeiras posições.

O Rali de Lisboa que se disputa a 18 e 19 de junho, terá mais uma vez o seu centro nevrálgico no Parque das Nações reparte a sua competição por uma dupla passagem pelos troços de Arruda dos Vinhos e Sobral de Monte Agraço na tarde de Sábado, disputando à noite na Alta de Lisboa uma Super Especial. A prova encerra no domingo com a passagem pelos troços de Alenquer, Montejunto e Vinhos de Lisboa. O traçado do Rali de Lisboa envolve a passagem por estradas dos municípios de Lisboa, Loures, Vila Franca de Xira, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Alenquer e Cadaval.

