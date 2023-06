Rally de Lisboa: Armindo Araújo vence Taça de Portugal de Ralis | AutoSport

José Pedro Fontes/João Câmara (Citroen C3 Rally2) venceram a derradeira especial do Rally de Lisboa, mas Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) ficaram apenas a 0.3s pelo que a dupla da The Racing Factory vence a Taça de Portugal de Ralis na estreia do seu novo Skoda Fabia RS Rally2, sucedendo a Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2), que terminam no pódio, depois de terem vencido o mesmo troféu no ano passado, no Algarve. Rui Madeira/Mário Castro (Citroen C3 Rally2) bateram Teodósio por 0.9s, insuficiente para recuperar o lugar no pódio, que ficou na posse da dupla algarvia.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) terminaram a derradeira especial do Rally de Lisboa com o quinto tempo, a 5.8s de José Pedro Fontes, garantindo o quinto lugar na classificação geral e com mais de um minuto de vantagem para a dupla classificada no sexto posto, Rúben Rodrigues/Estevão Rodrigues (Skoda Fabia Rally2 Evo), que terminaram esta especial a 13.9s do tempo da dupla do Citroën C3.

Daniel Berdomas/Brais Miron (Toyota GR Yaris RZ) terminam a participação no Rally de Lisboa com o sétimo posto da classificação geral, sendo os vencedores desta ronda da Toyota Gazoo Iberican Cup, seguindo-se Sergi Francoli/Javier Moreno (Toyota GR Yaris RZ), tanto na classificação da prova portuguesa como da competição ibérica. Francoli terminou o Rally de Lisboa com 17.3s de desvantagem para Berdomas.

Bruno Bulacia/Alex Coronado (Toyota GR Yaris RZ) e Javier Villa/Enrique Velasco (Toyota GR Yaris RZ) fecharam o top 10 da última classificativa da prova.

Nas contas finais, as duplas Alberto Monarri/David Jésus (Toyota GR Yaris RZ) e Javier Villa/Enrique Velasco (Toyota GR Yaris RZ) terminaram fecharam o top 10, depois de Paulo Neto/Carlos Magalhães (Skoda Fabia Rally2 Evo) terem ficado parados no troço. A dupla lusa perdeu o nono lugar que traziam da penúltima classificativa e até a possibilidade de alcançar o oitavo posto de Sergi Francoli e Javier Moreno.

André Cabeças/Diogo Costa (Mitsubishi Mirage Evo) terminaram no 11º lugar da classificação geral, sendo seguidos de Miguel Campos/Marco Macedo(Toyota GR Yaris RZ) e Bruno Bulacia/Alex Coronado (Toyota GR Yaris RZ).

Ricardo Costa/Rui Daniel Vilaça (Toyota GR Yaris RZ) e João Rodrigues/Manuel Santos (Peugeot 106) fecharam os 15 lugares da classificação do Rally de Lisboa.

