Rally de Lisboa: Armindo Araújo e Zé Pedro Fontes separados por 1.8s, tudo em aberto | AutoSport

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) venceu a derradeira especial do dia, com 0.2s de avanço para José Pedro Fontes/João Câmara (Citroen C3 Rally2), o que significa que terminam o dia separados por apenas 1.8s deixando para amanhã a decisão quanto ao vencedor do Rally de Lisboa e da Taça de Portugal de Ralis, que em condições normais vai ficar nas mãos de um dos dois pilotos.

Começaram o rali separados por 1.7s, a manhã terminou com 6.2s favoráveis a Armindo ARaújo, fontes reagiu à tarde e diminuiu a margem para 1.8s, ficando tudo por decidir nos derradeiros três troços.

Rui Madeira/Mário Castro (Citroen C3 Rally2) terminam o dia na terceira posição, a 41.3s da frente, mas com o lugar no pódio ‘pendurado’ apenas por 0.4s, já que, tal como se esperava, depois de mudar as afinações do seu carro, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) estiveram bem melhor da parte da tarde.

Dificilmente Rui Madeira ‘aguenta’ o pódio, mas a verdade é que tem vindo a melhorar os seus tempos, mais habituado ao carro a cada troço que passa e a mostrar que se ainda corresse no CPR poderia contar com ele para o top 5.

Quem não teve sorte com o furo sofrido de manhã foram Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo), que de qualquer forma não estavam a mostrar andamento para acompanhar o duo da frente. Estão a 16.4s de Teodósio, em três troços já não lhes será fácil recuperar, mas em termos de resultado já pouco há a fazer, agora é preparar o Rali de Castelo Branco, esse sim é bem mais importante para as contas do campeonato, que lideram.

Boa prestação da dupla açoriana, Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) numa realidade completamente nova, mas a mostrarem que não demorariam muito a chegar-se mais perto dos mais rápidos do CPR. São sextos classificados.

Na Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, liderança mais ou menos confortável para Daniel Berdomas/Brais Miron (Toyota GR Yaris RZ), que têm 11.5s de avanço para Sergi Francoli/Javier Moreno (Toyota GR Yaris RZ). Deve chegar para vencer a prova, mas não podem tirar muito pé, embora tenham alguma margem para gerir.

Paulo Neto/Carlos Magalhães (Skoda Fabia Rally2 Evo) são nonos, na frente de Alberto Monarri/David Jésus (Toyota GR Yaris RZ) que fecha o pódio dos toyota e o top 10.

André Cabeças/Diogo Costa (Mitsubishi Mirage Evo) são 11º, depois de um dia regular de rali

Miguel Campos/Marco Macedo(Toyota GR Yaris RZ) perderam o terceiro lugar dos Toyota na primeira especial da tarde, e caíram para o 5º lugar no segundo troço, Alenquer, estando já muito longe da frente.

Grande prestação de João Rodrigues/Manuel Santos (Peugeot 106), líderes das duas rodas motrizes, fruto duma grnade exibição no pequeno Peugeot 106, que tem sido exemplarmente pilotado. Têm cerca de 40 segundos de avanço para Henrique Moniz/Jorge Diniz (Renault Clio Rally4), os segudos melhores dos 2RM, com

Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4), 18.5s mais atrás dos açorianos.

