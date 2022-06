Rally de Lisboa, André Cabeças: “ter cá o Sami Pajari acho que foi melhor coisa que nos aconteceu…” | AutoSport

André Cabeças e Bino Santos terminaram o Rally de Lisboa na 2ª posição da prova do TRRS, e ficaram contentes com o seu andamento: “Já o ano passado tinha corrido bem, este ano, nas partes comuns, tirámos cerca 1.5s por Km, ou seja o carro evoluiu muito, eu e o Bino evoluímos muito, ter cá o Pajari acho que foi melhor coisa que nos aconteceu, penso que nunca andámos a atacar tanto e tão regular a atacar.

Tenho a sensação que evolui para o passo que gostava de evoluir este ano, com a presença dele cá foi quase uma evolução imediata para não perder muito tempo para ele. Ele puxa muito por nós e o facto de regularmente andar tão rápido e aparentemente sem dificuldade é que nos faz questionar o que fazemos de errado aqui. Não há segredos, duas passagens, notas certas e andar sempre a fundo, o mesmo ritmo de princípio ao fim. Foi isso que fizemos neste rali, ficar ensanduichado entre um campeão do mundo e um nacional pra mim é ótimo e não foi surpresa nenhuma ele andar assim pois estava à espera disso.

