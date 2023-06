Rally de Lisboa amanhã na estrada | AutoSport

Tem início amanhã, 17 de junho, a terceira edição do Rally de Lisboa, prova organizada pelo CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo que é a Taça de Portugal de Ralis de 2023. O evento, cuja segunda etapa é disputada no domingo, 18 de junho, prevê a disputa de 10 classificativas.

A primeira etapa inclui dupla ronda por Vila Franca de Xira, Alenquer e Vinhos de Lisboa e ainda uma passagem por Montejunto. Já o dia complementar é definido pela evolução por Loures, Transgrua e ESC Online. Pelo meio, a caravana passará pelo parque de assistência que, tal como o centro operacional, está localizado na Doca de Pedrouços, espaço que também disponibiliza uma Fun Zone e espaço de exposição alusiva a esta modalidade.

Desportivamente, serão 62 os concorrentes à partida desta prova em que estarão presentes nomes como os de campeões nacionais, Armindo Araújo, Ricardo Teodósio ou José Pedro Fontes, do antigo campeão mundial Rui Madeira e de dois campeões açorianos, Luís Miguel Rego e Rúben Rodrigues, ao volante de competitivas viaturas Rally2. Em evidência estarão igualmente, em viatura idêntica, Miguel Correia e Paulo Neto.

O Rally de Lisboa inclui muitos outros pólos de interesse como a disputa da Taça de Portugal de Ralis, uma prova aberta a equipas que disputa provas a vários níveis, uma das etapas do novo International Iberian Rally Trophy, o Toyota Gazoo Racing Iberian Cup. E três dos desafios Khumo. A consagração dos vencedores terá lugar no domingo, 18 de junho, pelas 13:39, no Padrão dos Descobrimentos.