Rally de Lisboa adiado | AutoSport

Em virtude da situação pandémica em que se encontra o distrito de Lisboa, foi decidido adiar o

Rally de Lisboa, prova que estava marcada para o fim deste mês, para a segunda quinzena de outubro, esperando-se que nessa altura não existam os mesmo constrangimentos atuais e que a prova se possa realizar na sua plenitude. Tendo em conta o evoluir da situação em Lisboa, entendeu-se por prudente adiar a prova, tentando que este se realize numa altura mais propícia. Sendo uma prova extra campeonato e candidata a competições FPAK, esta alteração não compromete em nada os objetivos dos organizadores. Eis o comunicado do CPKA na íntegra: “Verificando-se que se mantém a situação de estado de calamidade, bem como várias medidas restritivas de saúde pública tendo em vista o controlo da situação pandémica no concelho de Lisboa, a Comissão Organizadora do Rally de Lisboa, em articulação com os vários municípios envolvidos, decidiram adiar a competição para a segunda quinzena do mês de outubro em dias a confirmar muito brevemente.

Esta medida faz todo o sentido uma vez que o objetivo da prova é poder estar aberta a toda a população e sem restrições, proporcionando assim aos amantes do automobilismo e ao muito público esperado em todas as provas especiais de classificação e nos vários espaços da prova, uma total abertura e convívio, com um risco mínimo para o público, fazendo deste rally um grande e memorável evento.

O CPKA agradece a todos os municípios, parceiros e pilotos, as palavras elogiosas e de confiança após esta sempre difícil, mas responsável decisão e estamos certos de que todos juntos iremos, num futuro próximo, colocar o Rally de Lisboa no Campeonato de Portugal de Ralis, bem como num campeonato internacional.

Lisboa, 9 de junho de 2021

A Comissão Organizadora”