Rally de Lisboa: “A região Oeste é muito propensa aos ralis”

Chama-se Rally de Lisboa, o seu centro nevrálgico é em Lisboa, mas a grande maioria dos troços cronometrados da prova realizam-se, por razões óbvias, em troços da zona Oeste, já que seria pouco menos de impossível realizá-los no meio da cidade. Ainda assim, a super especial de encerramento do evento, realiza-se bem dentro de Lisboa, denomina-se Alta de Lisboa e tem 2.50 Km. O evento é apoiado pelas Câmaras Municipais de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço e Cadaval, e Pedro Folgado, Presidente do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Oeste, entende que é muito importante para a região receber esta prova: “Depois do período mais conturbado de pandemia é importante mostrar alguma dinâmica, demonstrar a possibilidade de voltarmos a estar juntos e em termos de economia, poder fazer avançar o país e a região. A região Oeste é muito propensa aos ralis. É muito importante receber esta prova. Em termos pandémicos esperemos que haja hipótese de podermos consubstanciar esta iniciativa. Obviamente que estamos sempre reféns da pandemia, das diretrizes da DGS, mas temos de acreditar que podemos avançar, que a região pode receber este rali e que vai ser importante, não só para a prova em si, como também para a região e para promoção desse mesmo território. Ganhamos todos. Estou esperançado que aconteça. Se não acontecer será adiado e numa futura oportunidade acontecerá”.

27 de junho

PE1 Sobral de Monte Agraço 16.00 km

PE2 Vinhos de Lisboa 11.49 km

PE3 Alenquer 9.34 km

PE4 Montejunto 10.02 km

PE5 Oeste Portugal 5.52 km

PE6 Arruda dos Vinhos 6.99 km

PE7 Alta de Lisboa 2.50 km