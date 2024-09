Rally de Lisboa 2025 com Super-Especial junto ao Palácio Nacional de Mafra

A edição 2025 do Rally de Lisboa, que deverá ser realizada no mês de outubro, tem a sua estrutura definida e entre as diversas novidades do novo figurino destaca-se uma Super-Especial no centro da cidade de Mafra, tendo como pano de fundo o imponente Palácio Nacional, uma joia arquitetónica que representa o expoente máximo da arte barroca portuguesa e está classificado como Património Mundial da Humanidade.

Mafra e o seu concelho, que já na edição deste ano estiveram em posição de relevo, reforçam, deste modo, a sua ligação ao rali organizado pelo CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, até porque na manhã de sexta-feira será também o território palco do Shakedown, no mesmo troço utilizado em junho último.

“A disponibilidade de Mafra para estar presente nos grandes eventos é, hoje, uma realidade e o Rally de Lisboa acaba por confirmar, também, a nossa posição relativa a este desporto. Pode dizer-se que a grandiosidade do Palácio Nacional de Mafra vai participar na edição 2025 da prova. Até agora, e face à experiência anterior, o balanço é positivo, porque no concelho temos vários agentes ligados ao automobilismo e, independentemente da sua função, isso mexe também com as restantes pessoas e todos esses agentes desportivos. Como o desporto transmite boas sensações e boas vibrações, não tenho dúvidas de que o Rally de Lisboa também vem ajudar, no plano económico e não só, a dinamizar o concelho de Mafra”, referiu Hugo Moreira Luís, presidente da Câmara Municipal de Mafra, depois de estabelecer um novo acordo de parceria com Humberto Silva, presidente do CPKA.

Estreante este ano no Rally de Lisboa, Mafra assumirá em 2025 uma maior amplitude no contexto do rali, já que o primeiro dia (sexta-feira), em termos desportivos, vai terminar no coração da cidade, com a referida Super-Especial junto do Palácio Nacional de Mafra, a qual deverá juntar milhares de espetadores.

Em 2025, o Rally de Lisboa apresentará uma estrutura mais apelativa e concentrada. Vai manter a partida junto do icónico Padrão dos Descobrimentos, em Belém, e termina, ao final da tarde de sábado, na Marina de Cascais, desta vez com uma City Stage que vai ganhar mais espetacularidade face ao cenário da última edição. E será também nesse ambiente de glamour e de festa que os pilotos vão ser homenageados na cerimónia de entrega de prémios.