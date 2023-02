Rally de Lisboa 2023 integra Troféu Internacional de Rally Ibérico | AutoSport

O Rally de Lisboa, em conjunto com as provas espanholas Rallye Sierra Morena, Rally Princesa de Astúrias e Rallye La Nucia, vai fazer parte do recém criado Troféu Internacional de Rally Ibérico, um troféu Open destinado a veículos das categorias 1, 2 e 3, já estipuladas nos veículos admitidos no S-CER, em semelhança com o que acontece Portugal.

Com a aproximação da realização do 40º Rallye Internacional Sierra Morena, primeiro evento do S-CER e que se cumpre nos dias 17 a 19 de março, os quatro organizadores representados por Humberto Silva, Manuel Muñoz, Vicente Cabanes e Julián Moreno anunciaram a criação deste Troféu Internacional.

Os Ralis serão em asfalto e foi incluído o Rally de Lisboa não só porque a prova pontua também para a Toyota Gazoo Racing Iberian Cup com carros pertencentes Categoria 2, onde participam diversos pilotos espanhóis, mas também devido à forte projeção mediática a nível nacional e internacional que o Rally de Lisboa angariou em apenas dois anos. O regulamento do troféu já foi aprovado tanto pela federação espanhola como pela FPAK.

De realçar ainda que o Rally de Lisboa este ano e a Taça de Portugal de Ralis a única competição da disciplina que atribui títulos nacionais de forma direta.

Datas do Troféu Internacional de Rally Ibérico:

17/19 de março Rallye Internacional Sierra Morena

17/19 de junho Rallye de Lisboa

8/10 de setembro Rallye Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo

3/5 de novembro Rallye La Nucía-Mediterráneo troféu Costa Blanca