Rally de Lisboa: 1.8s separam Armindo Araújo de Zé Pedro Fontes: quem leva o ‘caneco’? | AutoSport

Está na estrada o dia decisivo do Rally de Lisboa, prova que no dia de ontem terminou com Armindo Araújo na frente. O piloto do Skoda Fabia RS Rally2 esteve sempre na liderança da organização do CPKA – Clube de Promoção de Automobilismo e Karting mas perdeu a maior parte da vantagem que tinha conquistado na primeira secção do evento, em que foi o melhor em todos os troços cronometrados.

O avanço do líder sobre o segundo classificado, José Pedro Fontes, é nesta fase e à partida do segundo e decisivo dia de competição de 1,8 segundos pelo que com cerca de 30 km ao cronómetro tudo ainda pode acontecer no que à luta pela Taça de Portugal de Ralis diz respeito.

Ontem, o piloto do Citroën C3 Rally2 venceu duas das quatro classificativas da tarde de sábado e deixou tudo em aberto para a segunda etapa da prova, que será cumprida hoje, 18 de junho, em três traçados, Loures, Transgrua e ESC Online.

Intensa está também a disputa pelo lugar mais baixo do pódio que envolve Rui Madeira, que ocupa esta posição desde a abertura com um Citroën C3 Rally2, e Ricardo Teodósio, aos comandos de um Hyundai i20N Rally2, que recuperou grande parte da sua desvantagem e está a 0,4 segundos do palanque.

No quinto posto segue Miguel Correia, seguido do açoriano Rúben Rodrigues, ambos em Skoda Fabia Rally2 Evo.

Nas sétima e oitava posições estão os dois primeiros classificados da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, Daniel Berdomas e Sergi Francoli, separados por 11,5 segundos.

O Rally de Lisboa está na estrada e terminará com a consagração dos vencedores, a acontecer às 13:39 no Padrão dos Descobrimentos.

