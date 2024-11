Rally de Cantanhede: André Cabeças lidera primeiro dia

André Cabeças chegou ao fim do primeiro dia do Rally de Cantanhede na liderança da prova. O experiente piloto de Lisboa triunfou em todas as especiais do primeiro de dois dias de prova do Clube Automóvel do Centro, penúltima prova pontuável para o Campeonato Start do Centro de Ralis e Taça dos Campeões de Ralis Regionais – Claudino Romeiro.

Ao volante de um Ford Fiesta R5, André Cabeças, que faz equipa com Miguel Castro, terminou o primeiro dia do Rally de Cantanhede / Marquês de Marialva com 23 segundos de vantagem para Paulo Carvalheiro e Dércio Carvalheiro (Porsche 911 GT3 Cup).

O lisboeta venceu todas as especiais de Murtede, disputadas à tarde, selando com chave de ouro o primeiro dia de prova com o triunfo na super-especial noturna de Cantanhede.

Perante um anfiteatro de entusiasmo nas três bancadas “edificadas” para o efeito, André Cabeças e Miguel Castro dominaram as operações, mas, na verdade, Paulo Carvalheiro e Dércio Carvalheiro estão cada vez mais adaptados ao Porsche.

E como até ao lavar dos cestos é vindima, a dupla da Paulcar não descura a oportunidade de calcar os calcanhares do líder da classificação, o mesmo sucedendo com António Cruz Monteiro e Ana Cruz Monteiro, em Peugeot 208 T16, terceiros, que beneficiaram de uma penalização de 10 segundos atribuída a Jorge Santos e Vítor Hugo, caindo para quintos.

O piloto de Baltar e o navegador de Cantanhede – este último a celebrar 25 anos de atividade neste desporto –, estreiam a nível nacional um Alpine A1 10, encerram o “top five”, agora a 43,5 da liderança do topo da classificação.

O vencedor da edição do ano passado ainda se está a habituar ao carro da marca francesa, pelo que a segunda etapa promete novos desenvolvimentos, muito embora o piloto nortenho tenha de estar ainda atento, aos irmãos leirienses, Cruz Monteiro, em Peugeot 208 T16.

Depois do abandono prematuro de Bruno Pedrosa e Sérgio Simões, devido a uma saída de estrada na segunda passagem por Murtede, e terem sido os terceiros mais rápidos na especial anterior, em Honda Civic, Daniel Ferreira, navegado pelo poiarense Tiago Silva, vai levando, com paciência, a “água ao seu moinho”.

O piloto do Mitsubishi Carisma GT ascendeu à quarta posição, face à penalização de Jorge Santos, e lidera a classificação do Campeonato Start Centro de Ralis, a 40,4 segundos de André Cabeças, seguido de Telmo Garcia e Maria Pereira, em Peugeot 309, a 48,7s do topo da classificação.

Para hoje, domingo, o Rally de Cantanhede / Marquês de Marialva tem a especial cronometrada inaugural com a primeira passagem por Olhos de Fervença – Rota da Água (8,28 km), às 9h13, seguindo-se o troço por Covões – Rota do Leitão (12,65 km), pelas 9h56. As duas especiais voltam a ser visitadas pelas equipas concorrentes às 11h29 e 12h12, respetivamente.

Para o período da tarde está reservada a terceira passagem pelos especiais de Olhos de Fervença – Rota da Água, às 14h35, e Covões – Rota do Leitão, pelas 15h18.

As equipas regressam ao coração de Cantanhede para que as viaturas entrem em parque fechado, na Praça Marquês de Marialva, às 16h13, seguindo-se a tradicional cerimónia de entrega de prémios aos vencedores.