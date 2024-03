Ralis regressam a Porto Santo

O Campeonato de Ralis Coral da Madeira regressa já em 2024 a Porto Santo. O Rali Porto Santo, uma organização do Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira em parceria com a Câmara Municipal do Porto Santo, deverá ter lugar a 22 e 23 de novembro, data que ainda carece de ser homologada pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. Caberá, desse modo, a esta prova encerrar uma temporada de ralis em que serão percorridos os onze concelhos do arquipélago.

O regresso à Ilha Dourada de uma das modalidades desportivas mais acarinhadas vem corresponder aos anseios da economia e da entusiasta população local bem como ao desejo de concorrentes e adeptos de correrem e ver competir credenciados pilotos a bordo de competitivas viaturas em traçados e pisos únicos. O Rali Porto Santo deverá ser disputado, na noite de sexta-feira e ao longo do sábado, em oito classificativas cujo traçado surgirá diferenciado de outros já disputados naquela ilha.

O Rali Porto Santo não só assenta na estratégia de quebra da tradicional sazonalidade do turismo daquele destino bem como será veículo importante na promoção e divulgação das características únicas daquela ilha. Nesse contexto, a imagem do rali incorpora o “límpido e acolhedor mar que banha uma praia de areia dourada já eleita como uma das melhores no mundo assim como as montanhas e serras de perfil diferenciado que se prestam aos convívios e prática de desportos radicais”.