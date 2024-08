Ralis: Rafael Cardeira nos FIA Motorsport Games

A temporada da dupla Rafael Cardeira e Luís Boiça não irá encerrar após o Rali Vidreiro, última prova do Campeonato de Portugal de Ralis, uma vez que irão representar as cores portuguesas nos FIA Motorsport Games, evento conhecido como os Jogos Olímpicos do Desporto Automóvel.

Os FIA Motorsport Games terão lugar em Valência de 23 a 27 de outubro e juntam mais de 25 disciplinas do Desporto Automóvel, com o piloto do Sporting Clube de Portugal a competir na categoria Rally4 Tarmac com o Peugeot 208 Rally4.

Para Rafael Cardeira, esta é a oportunidade para fechar o ano com chave de ouro, uma vez que a competição irá ter lugar logo após a última prova do Campeonato de Portugal de Ralis. “Será uma honra poder representar Portugal nesta competição e claramente um dos pontos mais altos na minha carreira. Seguimos com o objetivo de voltar para casa de medalha ao peito, pois sabemos que somos fortes em asfalto e será positivo não só para nós como para o desporto automóvel nacional se conseguirmos alcançar o Top 3.”

O piloto da Marinha Grande acrescenta ainda que vai “fazer um bom trabalho de preparação nas próximas provas, o Rali da Água e o Rali Vidreiro, para levarmos um bom ritmo para chegarmos fortes aos FIA Motorsport Games.”

Na última edição dos FIA Motorsport Games, realizada em Marselha em 2022, participaram um total de 475 atletas provenientes de 72 nações e a Itália foi o país mais medalhado entre as várias categorias. Este ano em Valência, prevê-se que este número de participantes seja ultrapassado nas 26 categorias que irão entrar em competição.