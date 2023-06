Ralis, FPAK Junior Team: seis novos pilotos, quatro provas | AutoSport

Alexandre Cordeiro (Domingos Sport), Pedro Armando Pereira (MNE), Pedro Dias da Silva (Peres Competições), João Paulo Silva (CRN), Jorge Rafael e Jorge Rêgo (Teodósio Motorsport) e Vítor Hugo Matias (Filipe Sport) são os pilotos do FPAK Júnior Team de ralis, cuja temporada arranca este fim de semana, em Castelo Branco.

Ao volante dos KIA Picanto, os jovens pilotos disputarão depois mais quatro provas em piso de asfalto: Constálica Rallye Vouzela e Viseu (1/2 setembro), Rali da Água-CIM Alto Tâmega (15/16 setembro), Rali de Viana do Castelo, Cidade Europeia do Desporto (22/23 setembro) e Rallye Vidreiro Centro de Portugal (13/14 outubro).