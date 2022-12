Ralis, ‘Antigos’ R5 ganham nova vida: “cinco ‘jokers’ de homologação” | AutoSport

O carros de Rally2 da geração anterior, R5 mais antigos, como o Citroën DS3 R5 e o Peugeot 208 T16, receberam um novo ‘sopro’ de vida com a confirmação de que receberão cinco ‘jokers’ de homologação. Os carros de Rally2 com quatro anos, ou mais, podem tirar partido desta alteração do regulamento, e é claro para todos que os ralis vão beneficiar consideravelmente com esta medida.

“Porque o número de carros homologados será menor em todo o mundo devido ao facto de mais carros standard serem elétricos e não serem adequados para se tornarem carros de ralis, o objetivo é agora dar uma vida mais longa a estes carros no início dos Rally2, os R5”, explicou Jerome Roussel, Category Manager da FIA. “Para além de assegurar que mais carros são elegíveis para utilização em competição, o valor destes carros também irá aumentar”.